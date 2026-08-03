Policía Nacional: Comandancia asigna nuevos directores para Asunción y 9 departamentos

A través de la Resolución N° 727, la Comandancia de la Policía Nacional formalizó la reorganización de sus mandos operativos en el marco de la Ley de Reforma y Modernización Institucional.

De acuerdo con el documento oficial, las reasignaciones responden a la “necesidad de optimizar el ejercicio de la función del personal policial”, buscando fortalecer el orden público y la seguridad ciudadana bajo los lineamientos de la Ley N° 7280/2024 “De Reforma y Modernización de la Policía Nacional”.

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Nómina oficial de directores designados

Entre las principales novedades resaltan la salida del comisario general inspector Juan Agüero y la designación del comisario general inspector Francisco Rubén Ávalos Barrios al frente de la Dirección de Prevención y Seguridad de Asunción.

La nómina completa de los comisarios generales inspectores nombrados por la Comandancia queda conformada de la siguiente manera:

Asunción: Crio. Gral. Insp. Francisco Rubén Ávalos Barrios.

Alto Paraná: Crio. Gral. Insp. Jorge Ramón Aquino Aguayo.

Caaguazú: Crio. Gral. Insp. José Osvaldo Aguiar Vega.

San Pedro: Crio. Gral. Insp. Eladio Rubén Martínez Reyes.

Guairá: Crio. Gral. Insp. Roque Armando Cañete.

Canindeyú: Crio. Gral. Insp. Ramón Escobar Rolón.

Paraguarí: Crio. Gral. Insp. Ricardo Orué Salinas.

Ñeembucú: Crio. Gral. Insp. Christian Javier Ramírez Aguilera.

Presidente Hayes: Crio. Gral. Insp. José Félix Vega.

Alto Paraguay: Crio. Gral. Insp. Reinaldo Delgado Arce.

Desde la Comandancia señalaron que los nuevos jefes asumirán sus funciones de inmediato para dar continuidad a las estrategias de seguridad en cada una de sus zonas asignadas.

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¿Para qué sirven estas direcciones?

Las Direcciones de Prevención y Seguridad constituyen el brazo operativo central de la fuerza pública en cada jurisdicción.

Tienen a su cargo la planificación, ejecución y evaluación de las tareas preventivas, patrullajes, control del orden público y el acompañamiento de las investigaciones judiciales.