Presunta brutalidad policial: separan a dos policías de la Comisaría 2ª tras denuncia

Dos agentes de la Comisaría 2ª Metropolitana fueron apartados de sus funciones mientras avanza una investigación por un presunto caso de brutalidad policial denunciado por dos ciudadanos que fueron detenidos días atrás en Asunción.

Las presuntas víctimas, identificadas como Joel Elías Zaracho López y Juan Guillermo Zaracho López, aseguraron que fueron golpeadas por efectivos policiales tras su aprehensión, ocurrida el pasado jueves 30 de julio. La denuncia derivó en la apertura de un sumario administrativo y la intervención del Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

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La Policía apartó a los agentes involucrados

El comisario Pablo Insfrán, jefe de la Comisaría 2ª, confirmó que los uniformados señalados fueron separados del servicio operativo por disposición de la Dirección de Policía de Asunción.

Explicó que, además de poner a los efectivos a disposición de la superioridad, se dio participación inmediata al Departamento de Asuntos Internos para esclarecer la actuación policial.

“Los personales que actuaron en el procedimiento fueron apartados del cargo y ya están a disposición de la Dirección de Policía de Asunción”, afirmó.

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El procedimiento se originó por una intervención en la vía pública

Según la versión policial, el operativo ocurrió durante la madrugada del 29 de julio en inmediaciones de la estación de servicios Energy, ubicada cerca del estadio Defensores del Chaco, dentro de un sector considerado de alta conflictividad.

Insfrán señaló que los agentes acudieron al lugar tras denuncias por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y música a alto volumen. Indicó que solicitaron a un grupo de personas despejar el sitio, pero dos de ellas se habrían negado a acatar la orden.

De acuerdo con el jefe policial, durante el procedimiento se produjo una “escaramuza”, por lo que fue necesario solicitar apoyo de otras patrulleras y del Grupo Lince.

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Versiones contrapuestas

Mientras los hermanos Zaracho denunciaron haber sido agredidos físicamente por los uniformados, los policías intervinientes sostuvieron que los detenidos opusieron resistencia al control, se negaron a exhibir sus documentos de identidad e incluso amenazaron al personal actuante.

Ante las versiones contradictorias, la Policía Nacional resolvió abrir un sumario administrativo para determinar si existió un uso excesivo de la fuerza durante el procedimiento y establecer eventuales responsabilidades disciplinarias.

Asuntos Internos investigará el procedimiento

El comisario Insfrán confirmó que la investigación estará a cargo del Departamento de Asuntos Internos, que analizará tanto la denuncia presentada por los ciudadanos como la actuación de los efectivos involucrados.

El resultado de esa pesquisa será determinante para establecer si corresponde aplicar sanciones administrativas o remitir los antecedentes al Ministerio Público en caso de detectarse la comisión de hechos punibles.