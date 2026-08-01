Policía capturado con fusiles de guerra ya está recluido en la Agrupación

El policía capturado por tráfico de armas en la operación Ares es el suboficial mayor Tomás Alcides Trinidad Flecha, de 37 años, quien cayó el miércoles último (29 de julio) en el municipio de Santa Rosa del Monday, departamento de Alto Paraná.

La operación fue ejecutada por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), bajo la supervisión del fiscal de Narcotráfico de Ciudad del Este, Manuel María Rojas Rodríguez.

El uniformado transportaba en un doble fondo de su vehículo un cargamento de piezas de armas de fuego equivalentes a al menos 20 fusiles de guerra.

Los antidrogas distinguieron dos tipos de armas, fusil Heckler & Koch G3, de origen alemán, y fusil Cetme C, de origen español, ambos del calibre 7.62.

De hecho, estos últimos tenían el sello de la Guardia Civil, uno de los cuerpos policiales de España.

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El fiscal Rojas imputó al policía Trinidad por tráfico de armas, ya que aparentemente llevaba los fusiles hacia Ciudad del Este para entregarlos después en Brasil.

“Según informes de inteligencia, el destino final de las armas era la favela Rocinha de Rio de Janeiro”, explicaba un informe de la Senad.

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El fiscal de Santa Rita, Bernardo Silva Vera, decretó la prisión preventiva del suboficial y ordenó su remisión a la Agrupación Especializada de Asunción, que fue materializada ayer viernes.

El Ministerio Público pidió solo tres meses de tiempo para presentar un requerimiento conclusivo.