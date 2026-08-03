Tráfico de vehículos: abandonan en Hernandarias camioneta de alta gama robada en Foz de Yguazú

La camioneta recuperada en Hernandarias es una camioneta Toyota Hilux plateado, todoterreno, sin matrícula, que fue denunciada como robada el 10 de agosto del 2024 en la ciudad de Foz de Yguazú, Brasil por su propietario Gladir Carlos Mazzutti (72).

Fuentes de la Policía señalaron que en la mayoría de los casos de tráfico de vehículos, los miembros de estas organizaciones criminales dedicadas al robo de vehículos de alta gama, perpetran los robos y luego guardan por un largo tiempo los rodados.

Una vez que el caso pasa al olvido, sacan el botín y aprovechan que los controles fronterizos se relajan en horas de la madrugada para pasar el vehículo al otro lado de la frontera, hacia Paraguay, como en este caso.

De acuerdo con el reporte del procedimiento, poco después de las 22:00 del domingo último, agentes del Grupo Lince efectuaban patrullajes en las inmediaciones de la Plaza de los Héroes de la ciudad, cuando notaron la presencia sospechosa de la camioneta.

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Minutos después se percataron de que el vehículo fue abandonado por sus ocupantes con las puertas abiertas y el motor en marcha.

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Tráfico de vehículos robados en auge

Los investigadores sospechan de que los traficantes estaban llevando la Toyota Hilux a algún punto de la ciudad para cambiar los números de chasis y poder dotarla de una matrícula y documentos apócrifos con los que finalmente pueda ser comercializada en el mercado negro.

Con este procedimiento se confirma que el gran y lucrativo negocio del tráfico de vehículos robados entre en Brasil y el Paraguay sigue tan campante como siempre, solo que ahora los métodos para cambiar los números de chasis y la confección de documentos falsos se ha mejorado bastante y ya no son tan burdos como antes.