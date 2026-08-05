Balean local comercial en Pedro Juan Caballero

La Policía Nacional informó este miércoles que personas desconocidas dispararon contra un establecimiento comercial situado en el barrio San Gerardo de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Agentes de Criminalística de la institución constataron daños en la puerta de blindex del local y levantaron del lugar 7 vainas servidas y percutidas de calibre 9 mm, según un boletín oficial.

El local afectado es una tienda de ropas femeninas denominada Closet, ubicada en 15 de Agosto y Juana de Lara de esta capital departamental, propiedad de Susana Mariel Rolón Diez, domiciliada en la ciudad de Minga Guazú, según informaron los intervinientes.

Buscan a autores del hecho

El comisario Aníbal Franco, jefe de la Comisaría 2da. manifestó que la investigación del caso está en marcha; en ese sentido, dijo que están siendo procesadas imágenes de circuito cerrado de la zona para tratar de identificar a los autores de los disparos y determinar el trasfondo del hecho.

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“Conversamos con la propietaria y ella manifestó que no recibió ninguna amenaza”, expresó Franco. Agregó que no se tiene conocimiento de algún hecho punible en perjuicio de la misma propietaria del local atacado pero se investigará sobre algunos antecedentes que pueden estar relacionados con el caso.