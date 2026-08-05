Capiatá: detienen a pareja por hurto domiciliario

La rápida reacción de vecinos y agentes de la Comisaría 62ª Central permitió la aprehensión de un hombre y una mujer, sindicados como autores de un hurto domiciliario en el barrio Kennedy de Capiatá. Ambos cuentan con antecedentes por hechos similares y, según la Policía, habían recuperado su libertad apenas dos semanas atrás.

El procedimiento se realizó en la noche del martes en la Villa Tajy Poty, luego de que una alerta emitida por la red del Botón de Pánico de la comisión de seguridad ciudadana movilizara a una patrulla policial hasta la vivienda afectada.

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Las cámaras permitieron identificar al sospechoso

El propietario del inmueble, Roberto Damián Paredes Martínez, facilitó a los intervinientes las imágenes del circuito cerrado, en las que se observa a uno de los sospechosos ingresando a la vivienda por la parte trasera, aprovechando un terreno baldío lindante.

El subcomisario Jorge Oliva explicó que, tras analizar las grabaciones, los uniformados realizaron un rastrillaje por la zona hasta localizar al presunto autor en las inmediaciones de la Villa Tajy Poty.

“Unos vecinos alertaban que se ingresó en una vivienda. Inmediatamente realizamos un rastrillaje y se procedió a la aprehensión de estas personas”, relató.

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Recuperaron celulares, joyas y otras pertenencias

Durante el procedimiento fue detenido Alexis David Pezoa Ojeda, de 23 años, quien tenía en su poder parte de los objetos denunciados como robados. Posteriormente, indicó que había actuado junto con su pareja.

Los policías localizaron luego a Cynthia Elizabeth González Areco, de 36 años, quien llevaba una mochila con el resto de las pertenencias sustraídas.

Entre las evidencias recuperadas figuran un teléfono celular, un cargador portátil, un par de championes, cuatro cadenas con dijes, seis pares de aros y un anillo, todos de acero quirúrgico enchapado en oro.

“Todo fue recuperado en poder de los mismos”, confirmó el jefe policial.

Con antecedentes y recién salidos de prisión

Según informó la Policía, ambos aprehendidos registran antecedentes por hechos contra la propiedad.

Pezoa Ojeda posee antecedentes por robo agravado y hurto agravado en los años 2022, 2025 y 2026, mientras que González Areco cuenta con un antecedente por hurto agravado en 2026.

El subcomisario Oliva indicó que ambos ya habían sido detenidos anteriormente por personal de la misma comisaría y remitidos a un centro penitenciario.

“Hace poco, cuestión de dos semanas atrás, habían salido de la cárcel”, afirmó.

El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal Patricia Giménez, de la Unidad Penal N° 4, quien dispuso la detención de ambos sospechosos mientras prosiguen las investigaciones del caso.