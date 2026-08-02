Denuncian dos casos de robos domiciliarios en barrio residencial de Asunción

El primer robo domiciliario fue detectado alrededor de las 14 del sábado en la residencia ubicada sobre la calle Lamas Carísimo casi Emigdia Reisofer, perteneciente a Tania Gisel Repka (31), donde los desconocidos forzaron los seguros del portón para ingresar a la propiedad.

Una vez en el interior de la residencia tomaron dos escopetas calibre 12, una pistola calibre 9mm., los intrusos también se aseguraron de llevar la memoria del circuito cerrado, para evitar ser identificados por los investigadores de la Policía.

El ataque fue descubierto minutos después cuando un familiar de la víctima se percató que la cerradura del portón principal, había sido violentada por desconocidos por lo que alertó a la afectada para que denuncie el caso ante la comisaría jurisdiccional, la 11° de Asunción.

El segundo caso fue descubierto una hora después, a las 15:00, en la residencia ubicada sobre la calle R. Díaz de Melgarejo casi Fulgencio R. Moreno, también el barrio Los Laureles de la capital del país, propiedad de Susana Elizabeth María Gómez Fleitas (49).

La mujer relató que no se encontraba en el lugar y que a las 08:00 el guardia de la cuadra la alertó de que el portón de su casa fue violentado.

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Cuando la dueña regresó a la casa se encontró con la escena de que habían ingresado al lugar y que el o los intrusos se llevaron una cadena de oro y dejaron otras pertenencias que podrían haber sido rastreadas por los agentes de la Policía.

Tras robo domiciliario, llevaron memoria del circuito cerrado

Por el momento los investigadores descartaron que los responsables hayan sido adictos a las drogas. En ambos el modus operandi fue idéntico, forzaron los seguros del portón, sólo llevaron objetos que pueden ser comercializados rápidamente en el mercado negro y que no puedan ser rastreados por la Policía.

También se tomaron la molestia de llevar la memoria del circuito cerrado de una de las propiedades, lo que confirma que el o los delincuentes actuaron de forma conciente y premeditada en el momento de perpetrar el robo, señalaron las fuentes.