Paraguarí: con 950 agentes y 200.000 habitantes, la Policía apunta a reducir actos delictivos

Durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Dirección de la Policía Departamental, comisario principal inspector Ricardo Orué, destacó que asumió el compromiso de trabajar en la protección de los pobladores de los 18 distritos del departamento, pese a contar con 950 efectivos policiales para una población de 200.472 habitantes.

Reconoció que la cantidad de efectivos disponibles puede resultar insuficiente para atender a toda la población del departamento, pero afirmó que se trabajará con los recursos humanos existentes para brindar mayor seguridad a los habitantes.

Por otra parte, el jefe policial señaló que está al tanto de las necesidades de infraestructura que presentan algunas comisarías del departamento y adelantó que se realizará un relevamiento de datos junto con el Departamento de Construcciones y la Comandancia de la Policía Nacional para evaluar las condiciones edilicias.

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“Esperamos poder contar con infraestructuras adecuadas para que el personal policial pueda sentirse cómodo y tenga las condiciones necesarias para cumplir con sus funciones”, manifestó Orué, al referirse a la situación de las dependencias policiales.

El nuevo responsable de la seguridad departamental mencionó que uno de los temas que se abordarán será la polución sonora, y señaló la necesidad de un trabajo coordinado entre las municipalidades, mediante ordenanzas, y el Ministerio Público.

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Sobre el consumo de sustancias estupefacientes que afecta principalmente a jóvenes, anunció que coordinará acciones con el Departamento Antinarcóticos para realizar procedimientos y fortalecer las tareas preventivas.

Asimismo, afirmó que se intensificarán los controles preventivos con apoyo del Ministerio Público y señaló que el abigeato sigue siendo una de las principales preocupaciones del departamento. Indicó que la Agrupación Antiabigeato continuará trabajando para reducir este flagelo.

Asimismo, se intensificarán los controles de vehículos y personas para reducir los hechos delictivos en la zona.

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Cambios en jefaturas de comisarías

Respecto a posibles cambios en las jefaturas de comisarías, Orué explicó que analizará los informes y pedidos que reciba de las comunidades. Dijo que evaluará cada situación y que, en caso de existir denuncias o reclamos contra algún jefe policial, se tomarán las medidas correspondientes.

Finalmente, dijo que los pedidos de cambios generalmente son canalizados a través de comisiones comunales y vecinales, donde posteriormente son analizados para determinar las acciones a seguir.