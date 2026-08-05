Video: tiroteo entre policías y delincuentes tras asalto en Ñemby

En la mañana de este miércoles se produjo un asalto a un local de venta de productos electrónicos y electrodomésticos en la ciudad de Ñemby, que derivó en un tiroteo en la vía pública entre los asaltantes y agentes de la Policía Nacional.

Según datos preliminares brindados a ABC Color por el comisario Feliciano Ferreira, jefe de la Comisaría 7° de Ñemby, dos personas armadas ingresaron al local simulando ser clientes y robaron varios teléfonos celulares.

Al salir del local, los asaltantes habrían sido sorprendidos por agentes policiales que patrullaban en la zona y se produjo un breve enfrentamiento.

Uno de los asaltantes podría estar herido

Los asaltantes lograron escapar en una motocicleta, pero hay indicios de que uno de ellos pudo haber sido herido, dijo el comisario Ferreira. No se reportaron heridos entre los policías intervinientes o los civiles presentes.

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Está en curso un operativo en la zona del asalto y en los distritos aledaños para intentar localizar y detener a los atracadores, agregó el jefe policial.