Venían por oro y terminaron asesinados: identifican a las víctimas del doble homicidio en Encarnación

El fiscal Néstor Alonso confirmó las identidades de los fallecidos en el supuesto robo cometido en la mañana de este jueves en el Parque Recreativo El Paraíso, en el barrio Santa María de Encarnación. Los fallecidos serían Arsenio Erico Cano González (52) y Justo Pastor Garcete Cano (50).

Ambos viajaron desde el distrito de Juan E. O’Leary con un tercer acompañante, Francisco Javier Cano González (45), quien sobrevivió al ataque con un disparo en el cuello y se encuentra estable en el Hospital General de Itapúa.

Según los datos preliminares, las víctimas llegaron al barrio Quiteria de Encarnación a bordo de una Toyota Voxy blanca con matrícula AAII 313, frente al Minizoológico Juan XXIII, donde se encontraron con un par de personas que les habrían ofrecido a la venta oro.

Este encuentro quedó registrado en cámaras de circuito cerrado cerca de las 7:30, donde se observa una presunta transacción. Posteriormente, abordaron el vehículo de los vendedores, una Jeep Cherokee, blanco, que posteriormente fue llevada hasta el Parque El Paraíso.

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El homicidio

En el lugar, los hombres fueron reducidos y maniatados. El fiscal Alonso manifestó que uno de ellos presentó un disparo en la boca, mientras que el otro recibió ocho disparos.

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El sobreviviente aparentemente fingió estar muerto hasta que los atacantes se retiraron del sitio con el dinero, cuyo monto no fue especificado.

Además, el titular del Ministerio Público manifestó que un jefe comunal de Alto Paraná viaja con destino a Encarnación para reconocer los cuerpos, porque presuntamente serían parientes cercanos.

Fuentes extraoficiales manifestaron que el monto de lo robado sería de unos G. 350 millones, que iban a ser utilizados para comprar el supuesto oro.

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Allanan vivienda

En el marco de las investigaciones, la Policía Nacional identificó al presunto “vendedor” que aparece en las cámaras de seguridad. El mismo reside en una vivienda alquilada en el barrio La Azotea de San Juan del Paraná y figura como arrendatario del sitio donde ocurrió el homicidio.

En el lugar de los hechos fueron incautados un contador de billetes marca Wwelton, de color blanco; un cenicero para cigarrillos; un anteojo; seis precintas de color blanco y un par de calcetines, los cuales quedaron a cargo del Ministerio Público.

Se trataría de Fernando Barrionueva Urbaneja, de nacionalidad española. Los investigadores continúan con la inspección de la vivienda del hombre, quien está junto a su hijo en el lugar y presumen que serían los avistados en las imágenes de circuito cerrado.

En total fueron detenidas cinco personas en el último allanamiento, que fue realizado con la coadyuvante Rocío Valdez.