Ypané: muere mujer atacada a tiros por motochorros

La víctima fatal del violento asalto sobre la ruta Ypané-Villeta fue identificada como Gloria Ramona Ortiz García , de 37 años. La mujer, domiciliada en la compañía Naranjaisy de la ciudad de Villeta, iba al mando de una motocicleta Kenton GL roja, con matrícula 625 BYC modelo 2026, cuando fue atacada a tiros por los motochorros.

Tras recibir un disparo en la espalda, la joven huyó de sus atacantes y se refugió en una estación de servicio en busca de auxilio, donde se desvaneció. Para los investigadores, el móvil del ataque fue la motocicleta de la víctima, la cual no pudieron llevarse.

De acuerdo con los primeros datos recogidos por los investigadores, Gloria levaba unos cinco meses desempleada y vivía en la casa de sus padres en Naranjaisy.

Según fuentes policiales, la tarde del miércoles Gloria la pasó con su pareja en la ciudad de San Antonio, donde se quedó a cenar antes de regresar a su hogar.

Alrededor de las 23:00 la mujer emprendió viaje con destino a su casa al mando de su motocicleta, pero en algún punto del trayecto fue vista por los criminales que comenzaron a seguirla, en espera del momento oportuno para interceptarla.

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La oportunidad perfecta para dar el golpe se presentó cuando la víctima tomó el camino que une Ypané con Villeta y alcanzó la zona del Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison” de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Ataque de motochorros, en zona oscura de la ruta que une Ypané con Villeta

Los criminales, que también estaban a bordo de una moto, esperaron a que la víctima alcanzara la zona más oscura para acercársele por atrás y, arma en mano, ordenarle que bajara la velocidad y se estacionara a un costado de la calle.

Sin embargo, en lugar de obedecer la orden, la mujer aceleró e intentó escapar. Ante esta situación, el maleante que iba como acompañante le disparó un balazo en la espalda, del lado izquierdo.

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La víctima siguió su camino hasta alcanzar una estación de servicio, lugar donde se refugió. Antes de caer desvanecida, relató lo ocurrido. La mujer fue auxiliada y derivada al Centro de Salud local. Posteriormente, se la trasladó al Hospital Distrital de Ñemby, donde permaneció internada hasta el mediodía, momento en que finalmente falleció.

Agentes de Investigaciones del departamento Central y personal del Departamento Especializado en Investigación de Homicidios fueron enviados a la ciudad de Ypané para investigar el caso y tratar de identificar a los sospechosos, según confirmaron fuentes de la Dirección de Policía de Central.