Nueva Alianza 56: estiman más de US$ 73 millones de perjuicio para el crimen organizado en Amambay

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que durante la Operación Nueva Alianza 56, que inició el pasado 29 de julio, hasta el momento se alcanzó un perjuicio superior a US$ 73 millones para el crimen organizado.

Responsables del operativo detallaron que durante incursiones en el departamento de Amambay fueron incautados y destruidos 24.485 kilos de marihuana lista, localizada en 71 campamentos clandestinos, además de 154 hectáreas de cultivos de la droga.

De esta manera, se logró sacar de circulación 486 toneladas de cannabis, ocasionando un perjuicio económico significativo a las estructuras dedicadas al narcotráfico, según el informe de antidrogas.

Eran cultivos mecanizados que contaban con sistemas de riego, además de invernaderos donde se producían plantines.

Resaltan trabajo coordinado con otras entidades

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, resaltó el trabajo coordinado entre las instituciones de nuestro país para llevar a cabo la operación contra el crimen organizado y el apoyo de la Policía Federal del vecino país, Brasil.

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De la operación, además de la Senad y la Policía Federal, participaron agentes del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi). Rachid indicó que, intensificando este tipo de operativos, se desalienta la producción de estupefacientes.