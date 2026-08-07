Policiales
07 de agosto de 2026 a la - 18:24

Alerta MAFE: Policía busca a madre e hijos desaparecidos desde marzo en Caaguazú

Montaje con fotos de Rosa Rojas, un niño preocupado y otro en overol azul, todos con expresiones serias, fondo doméstico.
Los desaparecidos son Anderson Javier (4), Rosa Rocío Rojas Insfrán (22) y Darelis Jazmín (2).

La Policía Nacional publicó este viernes publicó tres alertas MAFE por personas desaparecidas: se trata de una madre y sus hijos. Según los datos proveídos, todos se encuentran con paradero desconocido desde marzo.

Por ABC Color

Durante la tarde de este viernes, la Policía publicó tres alertas MAFE, utilizada para dar a conocer casos de personas desaparecidas.

Los desaparecidos son Rosa Rocío Rojas Insfrán (22); Anderson Javier (4) y Darelis Jazmín (2).

Según las respectivas alertas, las mencionadas personas se encuentran desaparecidas desde el 18 de marzo del 2026 y fueron vistas por última vez en el barrio El Triunfo de la ciudad de Caaguazú.

Carteles de búsqueda con fotos de Rosa Rocío, Darelís y Anderson, con detalles de su desaparición y un llamado urgente a la comunidad.
Los desaparecidos son Rosa Rocío Rojas Insfrán (22); Anderson Javier (4) y Darelis Jazmín (2).

Al respecto, desde la Policía Nacional confirmaron a ABC Color que se trata de una madre y sus hijos pequeños.

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