Alerta MAFE: Policía busca a madre e hijos desaparecidos desde marzo en Caaguazú

Durante la tarde de este viernes, la Policía publicó tres alertas MAFE, utilizada para dar a conocer casos de personas desaparecidas.

Los desaparecidos son Rosa Rocío Rojas Insfrán (22); Anderson Javier (4) y Darelis Jazmín (2).

Según las respectivas alertas, las mencionadas personas se encuentran desaparecidas desde el 18 de marzo del 2026 y fueron vistas por última vez en el barrio El Triunfo de la ciudad de Caaguazú.

Al respecto, desde la Policía Nacional confirmaron a ABC Color que se trata de una madre y sus hijos pequeños.

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