PJC: Allanan farmacia por presunta falsificación de medicamentos con tirzepatida

Agentes del Departamento Contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional realizan un procedimiento en una farmacia que se encuentra en el interior del Shopping Dubási de Pedro Juan Caballero.

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La operación se desarrolla en el marco de una investigación penal abierta desde el jueves último, tras la detección de un supuesto laboratorio clandestino de fármacos a base de tirzepatida, “sustancia de moda” consumida para adelgazar.

Hasta el momento, los intervinientes no revelaron otros datos sobre el procedimiento.

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