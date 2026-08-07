Tirzepatida en el Puente de la Amistad: incautan más de 4.000 unidades

La incautación fue realizada por funcionarios de la Receita Federal de Brasil en Foz de Yguazú, quienes entre ayer y hoy sacaron de circulación ilegal un total de 4.100 medicamentos para adelgazar durante controles de rutina efectuados en la Aduana del Puente de la Amistad.

El primer procedimiento se realizó alrededor de las 18:00 de ayer. Un vehículo con matrícula paraguaya y tres mujeres a bordo fue seleccionado por los funcionarios para un control de rutina. Durante la inspección, los agentes encontraron medicamentos en poder de dos de las pasajeras.

La mujer que viajaba en el asiento delantero transportaba unas 800 ampollas distribuidas en dos bolsas plásticas negras. Por su parte, la pasajera que iba en el asiento trasero llevaba aproximadamente 2.000 ampollas dentro de una mochila negra. Ambas fueron trasladadas a la sede de la Policía Federal en Foz de Iguazú.

Tirzepatida: un estudiante de Medicina, pillado con 1.300 medicamentos

El segundo procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 08:00 de este viernes. Un vehículo conducido por un estudiante paraguayo de Medicina, que viajaba solo, fue seleccionado para una inspección.

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Durante el control, los funcionarios encontraron 1.300 medicamentos distribuidos en una maleta ubicada en el baúl del automóvil. El vehículo y los medicamentos fueron incautados por la Receita Federal de Brasil en Foz de Iguazú, mientras que el conductor fue trasladado a la Delegación de la Policía Federal en Foz de Iguazú.