Santaní: comisaría está por derrumbarse y pobladores piden respuesta de las autoridades

El nuevo director de Policía de San Pedro, comisario Eladio Martínez, prometió agilizar las gestiones correspondientes con los superiores con el fin de conseguir los fondos necesarios para invertir en la sede policial.

La colonia Oñondivepa (ex Cururuo) queda distante a 32 kilómetros del casco urbano de Santaní, con una población aproximada de 15 mil habitantes.

La sede policial Nº 31 con que cuentan en la colonia Oñondivepa necesita ser reparada o la construcción de otra nueva, debido a que la antigua edificación se encuentra en peligro de derrumbe, por lo que los lugareños insisten en la necesidad de mejorar las instalaciones de la institución.

En lo que concierne a este reclamo, los colonos señalaron que la Comandancia de la Policía Nacional está en conocimiento del caso desde hace varios años, pero que hasta el momento no tuvieron una respuesta favorable de parte de los sucesivos comandantes para concretar el proyecto.

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El presidente de la Comisión de Fomento y Desarrollo de la comunidad, Genaro Cabrera, informó que la gente del lugar está haciendo todo lo posible para mantener en funcionamiento el viejo local; sin embargo, explicó que cada día la situación se hace más difícil y ya no saben cómo solucionar el inconveniente, refirió.

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Evitar alguna desgracia

En otro momento, el dirigente aseveró que tanto los miembros de la comisión comunitaria como la población en general quieren evitar que en algún momento se derrumbe la comisaría y se produzca alguna desgracia que pueda afectar a los uniformados que se encuentran en el lugar, por lo que urge que las autoridades inmediatas actúen antes de que ocurra cualquier tipo de situación que pueda poner en riesgo la integridad física de las personas, subrayó.

“Lo que la gente clama a la Comandancia de la Policía Nacional y a los demás organismos es la solución de este problema, atendiendo a que la infraestructura de nuestra comisaría ya no da ninguna garantía para seguir funcionando en estas condiciones, poniendo en constante peligro a los uniformados asignados a la dependencia”, remarcó.

Mejorar todas las sedes de la Policía

Sobre el tema, el director de Policía de San Pedro, comisario general inspector Eladio Rubén Reyes, recientemente nombrado en el departamento, anunció que, por expresa recomendación de la Comandancia, todas las sedes de la Policía Nacional de la zona deben ser mejoradas y equipadas adecuadamente.

En ese sentido, dijo que una de sus prioridades durante su estadía en San Pedro será dar solución a las diferentes comisarías cuyos edificios presentan problemas.