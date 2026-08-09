Capturan una vez más al incorregible líder del clan Vera y Aragón

El sospechoso de asalto, Diógenes Martínez Vera y Aragón, de 49 años, fue arrestado el viernes de noche (7 de agosto) en una persecución efectuada por policías del Departamento de Investigaciones de Asunción.

Fue en la zona de la Ruta PY02 (ex Ruta Mariscal Estigarribia) esquina Teniente Ettiene, en Fernando de la Mora, donde Diógenes chocó contra una columna con el automóvil Hyundai Elantra en el que intentaba escapar de los uniformados.

Los agentes persiguieron al sospechoso desde que este salió de su casa, situada a pocas cuadras del lugar. En teoría, guardaba arresto domiciliario.

La detención de Diógenes Martínez Vera y Aragón se produjo en cumplimiento a una orden emitida por el fiscal de Fernando de la Mora, Carlos Jorge Acuña Ferreira, en el marco de una investigación que se inició el 27 de julio pasado.

Esa mañana, dos empleados de una empresa transportadora de caudales estaban trasladando un caudal de unos 80 millones de guaraníes de una estación de servicios a otra, cuando fueron asaltados por dos motociclistas en el semáforo de la calle 10 de Junio casi avenida Río Ypané, en la zona norte de Fernando de la Mora.

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Un policía de civil que estaba circulando por la zona en su automóvil persiguió a los asaltantes e incluso se enfrentó a tiros contra ellos. Posteriormente apareció en escena un automóvil Subaru Impreza bordó que rescató a uno de los motociclistas y facilitó el escape del otro. En ese momento se produjo otra balacera, pero finalmente todos los delincuentes consiguieron escapar.

Los policías encontraron una hora después el automóvil Subaru abandonado en un taller mecánico de Fernando de la Mora.

Dentro del Subaru se encontraron documentos pertenecientes al ahora buscado Khalil Gibran Martínez Vera y Aragón, de 40 años, quien sería entonces el que rescató a los dos motociclistas tras el asalto al transportador de caudales.

El propio dueño del taller contó posteriormente que los ocupantes del Subaru fueron recogidos por un coche Toyota Auris blanco, en el que estaban un hombre y una mujer.

Estos habrían sido el ahora detenido, Diógenes Martínez Vera y Aragón, de 49 años, y su hermana menor que se encuentra prófuga, Natalia Elizabeth Vera y Aragón García, de 39 años.

De hecho, el Toyota fue encontrado ese día del asalto estacionado frente a la casa de Diógenes, quien ahora está imputado por robo agravado y que soporta pedido de prisión preventiva.

Líder del clan Vera y Aragón hace 20 años

El ahora procesado por asalto, Diógenes Martínez Vera y Aragón, quedó como líder del clan Vera y Ararón luego de que fueran eliminados por la Policía su tío, el célebre malviviente Hugo Vera y Aragón, en 1999, y su hermano mayor, Ulises Martínez Vera y Aragón, en 2006.

De acuerdo con su prontuario policial, la primera detención de Diógenes fue en 1995, cuando tenía 17 años, por un hecho de asalto a mano armada.

En 2008, Diógenes Martínez Versa y Aragón fue detenido luego de un asalto junto con sus hermanos menores Aquiles Martínez Vera y Aragón, Khalil Gibran Martínez Vera y Aragón, Saulo Paulo Martínez Vera y Aragón y su primo Federico Junior Díaz Vera y Aragón.

Desde entonces, el clan Vera y Aragón pasó a ser uno de los más respetados por la Policía.