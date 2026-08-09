Denuncian presunto “encubrimiento” a policía responsable de un accidente

El miércoles pasado, Nadua Buongermini (22) fue víctima de un accidente de tránsito ocasionado supuestamente por el policía Leandro Trinidad Núñez (20), quien conducía una motocicleta en Lambaré. Según José Mereles, amigo de la joven, hasta ahora no habría acercamiento por parte del uniformado.

También precisó que Buongermini quedó en grave estado tras el hecho y hasta ahora permanece internada en el Hospital de Trauma con varias necesidades, ya que tiene una fractura del fémur y múltiples lesiones en el rostro.

Incluso reveló que sus amigos se enteraron del accidente netamente a través de una cadena de llamadas que se inició por parte de una doctora del centro asistencial.

“Es una falta de humanidad; ella nos contó que en todo ese tiempo no pudo ni siquiera tomar agua. Le tiraron acá”, lamentó.

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Presunto encubrimiento de la Policía

Otro punto que denuncia Mereles es que habría un “encubrimiento” por parte de la Policía Nacional hacia el uniformado, que formaría parte de la Comisaría 15ª de Asunción.

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Al respecto, dijo que los agentes habrían puesto constantes trabas para realizar la denuncia, incluyendo la exigencia de un familiar para el efecto.

También sostiene que el acta de procedimiento no fue derivada a la Fiscalía de manera inmediata, algo que retrasa la posibilidad de conseguir imágenes de las cámaras de circuito cerrado. Ante la situación económica de la trabajadora, quien vive en alquiler y no cuenta con familiares más que su hermana, a quien recién conoció hace poco, sus amigos piden algún tipo de colaboración que puede ser acercada al Hospital de Trauma, ya sean pañales, toallitas húmedas u otros insumos.

“Somos sus amigos los que estamos tratando de solventar todo porque ella está en la incertidumbre total. Es una falta de humanidad por parte de la persona que le chocó; queremos hacer público el caso de mi amiga”, concluyó Mereles.

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