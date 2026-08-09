Caso Mafe: inicio del juicio para el principal sospechoso del crimen ya tiene fecha y hora

El Ministerio Público sostiene la acusación por feminicidio y aborto, debido a que la víctima, María Fernanda Benítez (17), se encontraba embarazada al momento del crimen. El atroz crimen que conmocionó al país se registró el 27 de mayo de 2025 en Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú.

El fiscal Fermín Segovia, uno de los agentes que lleva adelante la investigación, confirmó que el tribunal fijó para este lunes el inicio del juicio en relación con el adolescente procesado por el hecho ocurrido en Coronel Oviedo.

Segovia señaló que la Fiscalía se encuentra ultimando sus alegatos iniciales para la apertura formal del juicio y, posteriormente, avanzar con el desarrollo de la audiencia.

En cuanto al proceso seguido contra los adultos involucrados en la causa, explicó que la etapa de alegatos ya fue prácticamente concluida y solo restan las réplicas y dúplicas, por lo que no existiría inconveniente para que también avance el juicio del adolescente. No obstante, aclaró que ambos procesos no se desarrollarán en las mismas jornadas.

El juicio se realizará en la sede judicial de Coronel Oviedo, conforme a lo establecido por la legislación procesal, debido a que el hecho investigado ocurrió en esta ciudad.

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El tribunal encargado de juzgar al adolescente estará integrado por los jueces Raúl Marecos, Vidal Santa Cruz y Robertigarría.

Respecto a la imputación, el fiscal indicó que el Ministerio Público presentó acusación por feminicidio y aborto, ya que sostiene que con el crimen también se produjo la muerte del feto que María Fernanda llevaba en su vientre.

Segovia remarcó que el feminicidio constituye el hecho de mayor gravedad dentro del marco penal aplicable. Sin embargo, recordó que el acusado era adolescente al momento de la comisión del hecho, por lo que la pena máxima que podría imponerse es de hasta ocho años de privación de libertad.

Consultado sobre la modificación legal que endureció las sanciones para adolescentes infractores, el fiscal explicó que dicha reforma fue impulsada posteriormente al caso María Fernanda Benítez y que sus efectos rigen únicamente para hechos futuros, por lo que no puede aplicarse retroactivamente en este proceso.