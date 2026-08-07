Avenida Brítez Borges: caos y peligro en un enlace clave entre Luque y San Lorenzo

La avenida Brítez Borges, una de las arterias más transitadas y estratégicas del departamento Central, atraviesa un estado de deterioro crítico.

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Esta vía conecta puntos neurálgicos de la región: enlaza directamente con la ruta Luque-San Lorenzo, la avenida Laguna Grande (con salida hacia Madame Lynch, Fernando de la Mora y Asunción) y la avenida Nanawa.

Pésimo estado

Debido a su ubicación estratégica, registra alto flujo vehicular durante todo el día, tanto para quienes se dirigen hacia la zona urbana de Luque como hacia San Lorenzo.

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El punto más crítico se observa en su intersección con la calle Itá Ybaté. En este tramo, los automóviles se ven obligados a reducir drásticamente la velocidad para esquivar baches gigantes en ambos carriles, lo que ralentiza el tránsito y ya ha provocado accidentes de consideración.

La problemática se extiende a lo largo de prácticamente todo el trazado, desde la zona conocida como la “triple frontera” (en su empalme con Laguna Grande) hasta su intersección con la ruta Luque-San Lorenzo.

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A la falta de mantenimiento y la ausencia de trabajos de bacheo se suma la acumulación constante de agua, lo que acelera el desgaste del asfalto.

Nadie se hace cargo

Ante la falta de intervenciones en la zona, persiste la incertidumbre sobre la responsabilidad del mantenimiento —ya sea por parte de la Municipalidad de Luque o del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)—, mientras los miles de automovilistas que circulan por allí a diario continúan sufriendo las consecuencias del abandono de la vía.