Yataity del Norte: Detienen a otro presunto implicado en el fallido asalto a un transportador de caudales

El detenido está identificado como Ángel Coronel Gauto, de 36 años, domiciliado en Calle San Felipe de la localidad de Yataity del Norte. Contaba con orden de detención por robo agravado en grado de tentativa y otros delitos relacionados al mismo suceso, que se encuentra en etapa de investigación.

El procedimiento estuvo encabezado por personal policial de diferentes secciones que tienen a su cargo la prosecución investigativa, con el objetivo de identificar a los miembros de la banda de delincuentes y ponerlos a disposición de la justicia.

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El presunto integrante del grupo de asaltantes se encuentra recluido en la Comisaría 8ª de Santaní, por disposición del fiscal Cristian David González.

Atraco al transportador

El 1 de julio, un grupo de piratas del asfalto atracó a un camión blindado de la empresa Yrendagüe. Este suceso se produjo sobre la ruta PY08, en la zona de la compañía María Auxiliadora, del distrito de Yataity del Norte, ubicado en el departamento de San Pedro.

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Sobre el mismo caso, ya fueron detenidas con anterioridad otras personas bajo sospecha de haber formado parte del asalto con intención de robo al transportador de caudales, que llevaba 59 cajas de celulares de alta gama y medicamentos adelgazantes.

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Dichos productos fueron requisados por los intervinientes por falta de documentos respaldatorios de las mercaderías y enviados al depósito de la DNIT en Mariano Roque Alonso. Unos días después, un grupo tipo comando irrumpió en el lugar y se apoderó de la totalidad de la carga decomisada, pero la rápida intervención de la Policía obligó a los malvivientes a abandonar gran parte de las mercaderías.