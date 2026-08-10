Así fue el rescate en Pedro Juan Caballero de una bebé secuestrada en Campo Grande, Brasil

El Comando Bipartito de la Policía Nacional, con base en Pedro Juan Caballero, proporcionó algunos detalles sobre la investigación que derivó en el rescate de una beba de 28 días de vida durante un allanamiento realizado en una vivienda de esta capital departamental.

La pequeña estaba en poder de una pareja de brasileños; un hombre que se presentó con la falsa identidad de Weliton Aparecido Lopes Dos Santos pero fue identificado por reconocimiento facial y resultó ser Alex Melo de Abreu, con orden de captura en su país y Suzilaine Da Gracia Costa.

El subcomisario Claudio Cañiza, jefe del Comando Bipartito en PJC, informó que la orden de captura del sujeto en cuestión, estaba vigente en el marco de una condena por homicidio a 19 años de cárcel. Posteriormente, la pareja fue expulsada del país.

¿Cómo localizaron a la víctima?

Según la Policía Nacional, las labores de inteligencia telemática y rastreo de señales telefónicas fueron desarrolladas conjuntamente por la Policía Civil, el Comando Bipartito y el Departamento Antisecuestro de nuestro país.

En ese marco, los investigadores especializados ubicaron el desplazamiento de los sospechosos hacia la fronteriza ciudad de Ponta Porã, Brasil y su ingreso clandestino a territorio paraguayo y el punto geográfico exacto en el que se encontraban en Pedro Juan Caballero.

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¿Secuestro o entrega deliberada por deuda?

Según un boletín policial, el caso se inició formalmente tras una denuncia por secuestro perpetrado en la ciudad de Campo Grande, Brasil, del que resultó víctima la lactante ahora rescatada en territorio paraguayo.

Los investigadores hallaron contradicciones en la declaración de los denunciantes, estableciéndose como hipótesis que la entrega de la recién nacida se concretó de manera deliberada por su progenitor para pagar una deuda contraída con una facción criminal, según revelaron desde la Policía Nacional de nuestro país.

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El subcomisario Claudio Cañiza, informó que la investigación sigue su curso y mientras se dilucida el caso, la lactante rescatada permanecerá en poder del Consejo Tutelar del vecino país.