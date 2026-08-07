Cap. Bado: cae supuesto miembro del Comando Vermelho con panes de marihuana

Un hombre de nacionalidad brasileña fue capturado este viernes por agentes del Departamento de Interpol, Regional Amambay, de la Policía Nacional, a cargo de la comisaria Carmen Cuéllar, bajo la dirección de la fiscala de Capitán Bado, Sarita Bonzi.

El detenido fue identificado como Fabio Sergio Santos Freire, de 24 años, con antecedentes por tráfico de drogas en su país, quien formaría parte del grupo criminal brasileño denominado Comando Vermelho, según presumen los investigadores.

Del poder del sujeto privado de libertad se incautaron 9 panes de marihuana prensada, una balanza, cintas de embalaje, cintas tipo film y un aparato celular, según informaron los responsables de la operación.

La captura del ciudadano brasileño se hizo efectiva durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada sobre la ruta PY11 de la colonia Mariscal López, del distrito de Capitán Bado, según un boletín oficial.

Papel del detenido en el narcotráfico

Los responsables de la detención de Fabio Sergio Santos Freire indicaron que la sospecha que tienen es que el mismo se encargaba del acopio de drogas para su posterior envío al mercado brasileño en doble fondo de vehículos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Pedro Juan Caballero: detienen a brasileño condenado en su país

Otras dependencias policiales que participaron del procedimiento fueron los integrantes del Departamento Antinarcóticos y del Departamento Especializado en Investigación de Homicidios, con base en Pedro Juan Caballero.