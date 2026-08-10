Emboscada: un hombre murió tras choque entre un camión y un automóvil

El percance fatal involucró a un automóvil Kia Soluto y un tractocamión Scania R420, con semirremolque, que transportaba aproximadamente 27.000 kilos de cuero.
La víctima fatal fue identificada como Hugo Rafael Meza Medina, de 50 años, quien se encontraba al mando del automóvil. Tras el impacto, quedó atrapado dentro del habitáculo y falleció en el lugar.
Por su parte, el conductor del camión, Lorenzo Alberto Portillo Rojas, de 56 años, resultó lesionado y recibió asistencia tras el accidente.
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Agentes de la Comisaría 6ª de Emboscada acudieron al sitio y encontraron el tractocamión volcado en la cuneta, mientras que el automóvil quedó sobre la banquina.
Representantes del Ministerio Público, un médico forense y personal de Criminalística Regional Cordillera también intervinieron para realizar los procedimientos correspondientes y levantar evidencias que permitan determinar cómo ocurrió el choque.
La investigación continúa a fin de esclarecer las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.
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