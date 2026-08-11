Concepción: tres detenidos por supuesta explotación clandestina de “raspaditas”

El allanamiento se realizó, en la tarde de ayer, en Don Bosco casi Doctor Santos Canillas, barrio Itacurubí de la capital del primer departamento. Según la denuncia recibida por agentes policiales del Departamento contra Hechos Punibles y Financieros y el Ministerio Público en el lugar supuestamente se explotaba en forma irregular un juego de “raspaditas”.

Fueron detenidos Enderson Velásques Peña, venezolano de 38 años, Julio González, venezolano de 32 años y Roberto Dávalos Gamarra, paraguayo de 32 años.

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Los extranjeros contaban con cédula de identidad paraguaya, informó el jefe del Departamento contra hechos punibles económicos y financieros, regional Concepción, comisario principal Rafael Sánchez Vera.

Evidencias incautadas

Durante el cateo la comitiva fiscal policial logró incautar: dinero en efectivo de alta y baja denominación, que totalizaron G. 5.631.000. Asimismo un total de 31.895 boletas de lotería instantánea (raspadita) y 124 tarjetas de lotería sin jugar.

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Además de 1.203 tarjetas sueltas, ya jugadas, una plancheta con 21 hojas de planillas escritas con los nombres raspaditas.

Un aparato celular de la marca Iphone 12, color negro, un celular de la marca Xiaomi, modelo 13 Pro y un celular de la marca Redmi, color negro.

Los detenidos y las evidencias quedaron a cargo de la Fiscalía.