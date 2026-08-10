Choque sobre la ruta que une Limpio y Emboscada deja un fallecido

El fatal percance se produjo poco después del mediodía de este lunes y generó una gran congestión vehicular en el límite de Limpio y Emboscada y en cercanías del puesto de peaje. Hasta el sitio se movilizaron policías y bomberos que después de un arduo trabajo lograron rescatar el cuerpo de la víctima fatal.

De acuerdo con el reporte oficial de la Comisaría Sexta de Emboscada, el choque involucró a un tractocamión que transportaba 27.000 kilos de cuero y cuyo conductor no sufrió lesiones graves, pese a que terminó volcado en uno de los costados de la ruta PY03. El que se llevó la peor parte fue el conductor del automóvil de la marca KIA, identificado como Hugo Rafael Meza Medina (50).

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¿Cómo ocurrió el accidente?

Conforme a lo informado, el camión se dirigía con dirección a Emboscada y el automóvil, en sentido contrario, hacia Limpio. En entrevista con ABC Cardinal, Menelio Domínguez, jefe de destacamento de la Patrulla Caminera en Emboscada, contó que el conductor del vehículo de mayor porte habría relatado que el auto invadió su carril y no tuvo manera de evitar la colisión.

“Según el relato del conductor del camión de gran porte, es que sorpresivamente el automóvil le salió en su carril. Y no pudo más evitar el accidente. Como te digo, una maniobra sorpresiva. Se iba detrás de otro vehículo de chapa no identificada y según el relato del conductor del camión de gran porte, le salió sorpresivamente”, manifestó el uniformado.

Domínguez confirmó que el cuerpo de la víctima fatal ya fue levantado y el tractocamión aún permanece en la banquina, aunque –según dijo– el tránsito en la zona ya está normalizado.

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