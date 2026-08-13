Asunción: detienen a supuesto reducidor con 13 celulares presuntamente robados

Agentes de la Policía Nacional en Asunción detuvieron ayer a un hombre en posesión de 13 teléfonos celulares de alta gama y una computadora portátil cuyos orígenes no pudo sustentar con documentos, lo que llevó a los intervinientes a presumir que se trataba de un reducidor de objetos robados.

El detenido fue identificado como José Aníbal Barrientos (25), quien tiene un antecedente por estafa mediante sistemas informáticos.

En el momento de su detención, Barrientos tenía consigo un rollo de papel aluminio, que se presume habría sido utilizado para envolver los dispositivos y así evitar que estos emitan señales que puedan llevar a su rastreo, indicó a ABC Color el comisario José Santacruz, jefe de Prevención y Seguridad de la Policía en Asunción.

Lea más: Asalto a Biggie en Fernando de la Mora: allanan dos viviendas y detienen a tres sospechosos

Además de los dispositivos electrónicos, la Policía incautó un automóvil vinculado al detenido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El comisario Santacruz comentó que algunos de los celulares recuperados ya fueron devueltos a sus propietarios.