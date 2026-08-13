Asalto a Biggie en Fernando de la Mora: allanan dos viviendas y detienen a tres sospechosos

Tres personas fueron aprehendidas este miércoles durante dos allanamientos realizados en Fernando de la Mora, en prosecución de la investigación de un violento asalto ocurrido en un local de Biggie Express durante la madrugada.

El asalto se produjo alrededor de las 2:30 del miércoles en el comercio ubicado sobre las calles Soldado Ovelar y Mariano Molas, en la zona sur de Fernando de la Mora. Según la Policía, los autores ingresaron al local portando armas y actuaron con violencia.

Los procedimientos fueron realizados por agentes de la Comisaría 11ª Central, Arroyo Seco, con apoyo de personal de Investigaciones. La investigación permitió identificar dos viviendas que presuntamente estarían vinculadas con los sospechosos.

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Cámaras y videos en redes fueron claves

El jefe de la Comisaría 11ª, Carlos Oviedo, explicó que los investigadores analizaron las imágenes del circuito cerrado proporcionadas por la empresa y otras cámaras ubicadas en el recorrido de los presuntos autores.

También fueron analizados videos que fueron difundidos en redes sociales. Con estos elementos, los investigadores lograron establecer los posibles lugares donde se encontraban los sospechosos y solicitaron las órdenes judiciales correspondientes.

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El primer allanamiento se realizó alrededor de las 20:00 en una vivienda ubicada sobre Usher Ríos casi Nueva Asunción, donde fueron aprehendidos Diego Julián Valenzuela, de 19 años, y un adolescente de 17 años.

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En una vivienda encontraron el arma utilizada

En este primer procedimiento fueron incautados cinco teléfonos celulares y un calzado deportivo. Valenzuela cuenta con antecedentes por reducción, según el informe policial, mientras que el adolescente no registra antecedentes penales.

El segundo allanamiento se realizó alrededor de las 21:00 en una vivienda ubicada sobre Fortín Camacho e Iturbe. Allí fue aprehendido un adolescente de 15 años.

En este inmueble los agentes encontraron una caja registradora metálica, una mochila negra, golosinas y varios teléfonos celulares. También incautaron un revólver calibre .32 largo, de procedencia argentina, y un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros.

El asalto quedó registrado en cámaras

El comisario Oviedo señaló que las imágenes fueron determinantes para reconstruir el hecho. En las grabaciones se observa a uno de los autores ingresando con un arma de fuego, mientras otro portaba un cuchillo.

“Se ve una imagen muy fuerte con arma de fuego en mano”, explicó el jefe policial, quien destacó que las características de los autores pudieron ser cotejadas con las evidencias obtenidas durante los allanamientos.

La Policía sostiene que dos personas actuaron directamente en el asalto, mientras que una tercera continúa en proceso de identificación.

Un menor fue desvinculado de la investigación

Inicialmente, tres personas quedaron vinculadas al procedimiento. Sin embargo, el fiscal interviniente dispuso posteriormente la desvinculación de uno de los menores de edad.

Los demás aprehendidos permanecen a disposición del Ministerio Público. La investigación está a cargo de la agente fiscal Mariela Hicks, de la Unidad Penal N.º 5 de Fernando de la Mora.

Los investigadores continuarán analizando los teléfonos y demás evidencias incautadas, además de las imágenes de circuito cerrado, para determinar el grado de participación de cada sospechoso e identificar al tercer presunto integrante del grupo.