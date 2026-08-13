Thiago Gorostiaga es declarado culpable por coacción y violación

Hoy el Tribunal de Sentencia integrado por Lourdes Garcete (presidenta), Manuel Aguirre y Juan Ortiz declaró culpable a Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo por coacción sexual y violación. La decisión se da por una de las causas que afronta por presuntos hechos contra la autonomía sexual.

De igual manera, el próximo jueves 20 de agosto a las 10:00 se espera que continúe el juicio para analizar los años de condena que deberá cumplir.

El procesado por coacción sexual también afronta otras dos causas por ilícitos de tipo sexual que habría cometido cuando era un adolescente.

Asimismo, el hecho por el cual fue declarado culpable data de abril del 2023, pero la denuncia fue presentada recién en 2025.

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Acusación por coacción sexual y violación

Sobre el caso y según el relato de Fiscalía y la querella, la víctima y el ahora acusado participaban de una fiesta junto a otros jóvenes de la misma edad.

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En un momento de la reunión, tras ingerir bebidas alcohólicas, la joven comenzó a sentirse mareada, por lo que fue trasladada con ayuda de amigos a una de las habitaciones de la vivienda para descansar.

Posteriormente, Gorostiaga ingresó al cuarto acompañado de otras personas, quienes luego se retiraron. Según la declaración de la víctima, ella se acostó en la cama y el joven también lo hizo al otro lado, pero en un momento sintió que estaba siendo manoseada.

La denunciante sostuvo que los actos habrían ocurrido sin su consentimiento y que no pudo reaccionar ni defenderse debido a su estado físico. Estos elementos fueron considerados por la Fiscalía para sustentar la imputación.

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