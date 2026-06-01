Tercer juicio para Thiago Gorostiaga por supuesta coacción sexual y violación

El juez de Garantías Raúl Florentín elevó a juicio oral la causa abierta contra Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo, por presunta coacción sexual y violación, en el hecho que habría ocurrido el 30 de mayo de 2025 durante una fiesta estudiantil en una vivienda de Asunción. El magistrado admitió la acusación presentada por la fiscal María Angélica Insaurralde y rechazó el incidente de cambio de calificación que planteó la defensa.

A inicios de marzo del corriente año el juez penal de la Adolescencia de Asunción, Matías Garcete, resolvió elevar a juicio oral y público otra causa que enfrenta Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo por la presunta comisión del hecho punible de coacción sexual, que habría ocurrido en abril de 2023 en Asunción, cuando tanto la víctima como el procesado eran menores de edad.

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En el tercer caso, que también está a cargo del juez Matías Garcete, el acusado por el fiscal Hernán Mendoza enfrentará juicio oral por supuesta coacción sexual y violación en relación con un hecho que habría ocurrido en diciembre de 2023.

En el marco de las tres causas abiertas en su contra, la Justicia dispuso para Gorostiaga la medida de arresto domiciliario, además de la prohibición de salir del país. Asimismo, se solicitó la colocación de una tobillera electrónica para su monitoreo permanente.

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Presunta coacción sexual en fiesta estudiantil

El Ministerio Público sostiene que el viernes 30 de mayo de 2025, los alumnos del último año de un colegio de Asunción celebraron una fiesta en conmemoración a la culminación de sus estudios secundarios, en el domicilio de una de las estudiantes, ubicado en la capital.

El día de la fiesta, la víctima llegó alrededor de las 20:00 a la casa donde se llevaría a cabo el evento y cerca de la medianoche se encargó del cobro y control de las personas que ingresaban a la fiesta. Del control de los asistentes también participaron otras estudiantes.

A las 01:00 de la madrugada, ya del día sábado 31 de mayo de 2025, la víctima finalizó su tarea en el cobro y control de la entrada, yendo a compartir y bailar con sus demás compañeras. En ese horario y momento, la misma sufre un malestar emocional y como consecuencia de ello, ingresa del patio a la sala de la casa, acompañada de dos amigas, donde se encontraron con la propietaria de la vivienda, a quien comentaron el motivo de su malestar y conversaron aproximadamente entre 10 a 15 minutos.

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Posteriormente, la víctima se acostó en uno de los colchones que estaba en la sala, ya que posterior a la fiesta se realizaría una pijamada de 12 compañeras de grupo. La joven ya no salió del lugar donde se realizaba la fiesta, debido a la incomodidad surgida por el avistamiento de un compañero, con quien mantenía una suerte de relación informal y este último esa noche bailaba y compartía con una persona distinta a ella, según el relato de la acusación fiscal.

Relato de la víctima de violación

El Ministerio Público agrega en su requerimiento que entre las 5:41 y 5:56, la víctima recibió una llamada de su madre, a quien confirmó que iba a quedarse a dormir en la casa de su compañera. Posteriormente volvió a sofá de la sala para dormir, a la cual se había mudado una vez que la dueña de la vivienda se retiró del lugar, siendo las 05:30 aproximadamente.

Siendo las 06:00 del sábado 31 de mayo de 2025, la sala estaba totalmente oscura y la víctima sintió un peso encima de ella, con una respiración intensa en su rostro, a lo que reaccionó intentando empujar a la persona que estaba en su asecho, entrando en un estado de susto, temor y automáticamente en shock, por lo que no logró sacarse de encima a su agresor. Lo único que pudo hacer fue preguntar desesperadamente quien era, a lo que la persona le dice “soy Cogorno”, siempre según el relato de la fiscalía.

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Durante dicha situación, la víctima suplicaba a su agresor que pare e intentaba con las fuerzas que tenía, sacárselo de encima y cada vez que trataba de ver el rostro de la persona, ésta se ocultaba, llegando al punto de taparle la cara con una sábana.

Acusación contra Thiago Gorostiaga

La fiscal María Angélica Insaurralde resalta en la acusación que en la lucha por mantener su integridad física y sexual a salvo, la víctima logra tomar su teléfono celular y envió un mensaje al grupo de WhatsApp de sus amigas, diciendo: “ayuda”, “alguien puede venir”, “Cogorno” “Esta acá” y unos segundos después observa que una compañera le responde que Cogorno estaba con ellas en el lugar de la fiesta.

En ese sentido el Ministerio Público sostiene que Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo fue identificado como el agresor sexual, cuando una compañera de la víctima ingresó a la sala, y el ahora acusado se tiró al piso, siendo increpado por la estudiante, con la pregunta: “¿Qué haces acá Thiago?”.

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La agente fiscal remarca que el hecho de coacción sexual ocurrió en la sala del domicilio donde se realizó el evento estudiantil, alrededor de las 06:00 del sábado 31 de mayo de 2025.

“La agresión sexual duró unos 10 minutos, con la resistencia de la víctima, a la cual el hoy acusado intentaba tocarle los pechos, intento sacarle los jeans y le desprendió el body que tenía puesto en ese momento, intentaba besarla a la fuerza en la boca y por la resistencia logró besarla alrededor del rostro…”, resalta parte de la hipótesis fiscal.