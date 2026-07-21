Exhiben prueba clave en juicio a Thiago Gorostiaga, por presunta coacción sexual y violación

El video del testimonio de la víctima en Cámara Gesell fue exhibido en el juicio oral que afronta Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo, por parte de la fiscala Cleider Velázquez y el Abg. Ricardo Preda (querellante), quienes sostienen la acusación por presunta coacción sexual y violación en el juicio oral que está a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Lourdes Garcete e integrado por Manuel Aguirre y Juan Ortiz.

Teniendo en cuenta que al momento del hecho tanto la víctima como el acusado eran menores de edad, el debate oral se realiza a puertas cerradas (como impone la ley), solo con acceso a las partes.

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En audiencias anteriores declararon varios testigos y se produjeron otras pruebas que fueron ofrecidas tanto por el Ministerio Público y la querella como por la defensa, que es ejercida por el Abg. Víctor Dante Gulino.

De acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Sentencia, el juicio oral continuará el próximo martes, 28 de julio, con la producción de las últimas pruebas y la presentación de los alegatos finales de la fiscalía, la querella adhesiva y la defensa. Ese mismo día se podría conocer la resolución del colegiado sobre la causa.

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Acusación por coacción sexual y violación

La acusación sostenida por la fiscala Cleider Marlene Velázquez y la querella adhesiva señala que el hecho investigado habría ocurrido en abril de 2023 en una vivienda del barrio Republicano de Asunción, aunque la denuncia fue presentada recién en 2025.

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La víctima y el ahora acusado participaban de una fiesta junto a otros jóvenes de la misma edad, de acuerdo con lo resaltado por el Ministerio Público en el requerimiento conclusivo.

En un momento de la reunión, tras ingerir bebidas alcohólicas, la joven comenzó a sentirse mareada, por lo que fue trasladada con ayuda de amigos a una de las habitaciones de la vivienda para descansar.

Posteriormente, Thiago Gorostiaga ingresó al cuarto acompañado de otras personas, quienes luego se retiraron. Según la declaración de la víctima, ella se acostó en la cama y el joven también lo hizo al otro lado, pero en un momento sintió que estaba siendo manoseada.

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La denunciante sostuvo que los actos habrían ocurrido sin su consentimiento y que no pudo reaccionar ni defenderse debido a su estado físico. Estos elementos fueron considerados por la Fiscalía para sustentar la imputación.

Otras causas contra Thiago Gorostiaga

Este proceso es uno de los tres que enfrenta Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo por presuntos hechos punibles contra la autonomía sexual.

En otro caso, investigado por el fiscal Hernán Mendoza, el joven está procesado por coacción sexual y violación en relación con un hecho que habría ocurrido en diciembre de 2023.

El tercer proceso corresponde a un episodio ocurrido durante una fiesta realizada el 30 de mayo pasado en una residencia del barrio Manorá. En esa causa, la fiscala María Angélica Insaurralde lo imputó igualmente por presunta coacción sexual, la cual corresponde al juzgado de Florentín.

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En el marco de las tres causas abiertas en su contra, la Justicia dispuso para Gorostiaga la medida de arresto domiciliario, además de la prohibición de salir del país. Asimismo, se solicitó la colocación de una tobillera electrónica para su monitoreo permanente.