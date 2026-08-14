Mundial de Rally: 4.000 policías estarán destinados a operativo de seguridad del evento en Itapúa

La cúpula policial desarrolló en Itapúa un “día de comando”, con la presencia del comandante de la institución, comisario general comandante César Roberto Silguero Lobos, y el viceministro de Seguridad Interna, comisario general director Carlos Humberto Benítez. En la sede de la Dirección de Policía en Itapúa, situada en Encarnación, realizaron la presentación del operativo de seguridad del Mundial de Rally.

El evento internacional representará un posible movimiento de más de 400 mil personas a la región. En ese sentido, las autoridades policiales explicaron que tendrán un fuerte contingente de uniformados en los tramos, pero también distribuidos en todo el departamento de Itapúa.

Los lugares priorizados, aparte de los propios de la competencia, serán los accesos al departamento, por las rutas nacionales y los puertos. Entretanto, hasta la fecha de inicio del evento motor, se desarrolla un operativo preventivo previo y se prevé que se extienda hasta después del Mundial de Rally.

El comandante manifestó que es un desafío para la institución, que está encargada de velar por la seguridad interna del país. No obstante, explicó que esto no representará descuidar otros puntos que necesitan cobertura policial.

Lea más: Mundial de Rally: inician operativos de refuerzo de la seguridad en el departamento de Itapúa

Detalles del operativo

Habrá más de 4.000 efectivos de la Policía involucrados en la cobertura de seguridad, según la planificación estratégica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para el día jueves, la cobertura del Shakedown contará con 500 uniformados en los tramos. El viernes, con el inicio de la competencia oficial, se desplegarán 1.050 efectivos. El sábado, 1.300, y cerrarán el domingo con 1.100 uniformados.

Explicaron que, a modo de logística, estarán a disposición 60 patrulleras, 16 camiones, 50 motocicletas y 38 ómnibus.

Todas las dependencias del departamento estarán en alerta durante el evento, en paralelo al cumplimiento de sus funciones habituales.