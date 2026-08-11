Mundial de Rally: inician operativos de refuerzo de la seguridad en el departamento de Itapúa

El director de Operaciones Tácticas de la Policía Nacional, comisario general inspector Juan Agüero, encabezó una formación en el estacionamiento de la Playa San José de Encarnación, donde llegaron 100 uniformados de Prevención y Seguridad, además de Grupos Tácticos, para iniciar un operativo de seguridad en el departamento de Itapúa. Se trata del fortalecimiento de los patrullajes preventivos en la zona, según detalló el Crio. Agüero.

Se desarrollarán en diez puntos en paralelo del séptimo departamento, donde priorizarán los controles y el resguardo de lugares sensibles, como entes bancarios y zonas comerciales. Los puntos irán rotando según una planificación que elaboraron, explicó el jefe de Operaciones Tácticas.

Indicó, además, que iniciarán en Encarnación, Cambyretá y Colonias Unidas, sobre las principales rutas, para posteriormente evaluar otras zonas de mayor concentración de población y también lugares donde exista estadística negativa o de crecimiento de hechos punibles, manifestó.

Además, un helicóptero tipo Robinson de la Policía Nacional estará con base en el departamento para desarrollar tareas preventivas y utilizarse en operativos, según el anuncio. El refuerzo es un trabajo previo al evento del Mundial de Rally, cuyo trabajo será anunciado por la Comandancia el próximo viernes.

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Seguridad en Itapúa

El séptimo departamento es la región del país con mayor cantidad de comisarías, totalizando 115 dependencias bajo esa categoría, más dos puestos policiales (Subcria. 01 Encarnación y Puesto Policial Pirapey). En contrapartida, es el cuarto territorio nacional en cantidad de población (449.642 habitantes), y el sexto según extensión territorial (tercero de la región Oriental), con 16.525 kilómetros cuadrados (km²).

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Según datos de la Dirección de Policía en Itapúa, el departamento cuenta con 1.000 uniformados y 80 móviles (Patrulleras y motos) distribuidos en las dependencias de todo el departamento.

Esto dentro del área de competencia de Prevención y Seguridad, porque las dependencias nacionales fijan oficina aparte, como los departamentos técnicos de Investigaciones, Automotores, Criminalística y tácticos como el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y el motorizado (Lince).

Como particularidad, la numeración de las comisarías sigue un orden, exceptuando el 108, cuyo número de comisaría no existe en Paraguay. De hecho, Itapúa es el único departamento que superó este número de comisarías. El caso se debe al estigma sobre el número vinculado a la represión policial que hubo en la época de la dictadura sobre la comunidad LGTBI+. La única comisaría de Mujeres es la 116ª, ubicada en el distrito de Cambyretá.

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Inseguridad

Hechos graves como el doble homicidio cometido presuntamente por españoles en Encarnación y constantes casos de hechos violentos ponen en la mira los cuestionamientos por la seguridad en el departamento. Distritos considerados como zona roja, por la alta presencia de criminalidad, son, por ejemplo, San Pedro del Paraná, Alto Verá, San Rafael del Paraná y Cambyretá.

Por los hechos consecutivos de atracos bancarios ocurridos en el año 2024, se instaló la base de la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) Sur, que abarca a los departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú, como zonas sensibles por la presencia de crimen organizado.

En materia de crímenes violentos, según datos del Ministerio Público de enero a agosto de este 2026, Itapúa es el cuarto territorio con más casos, con 46 homicidios dolosos y 54 homicidios culposos.

En otros hechos de inseguridad, pero del primer trimestre del año, el departamento se mantiene como cuarto territorio en cantidad de casos: 42 robos agravados, 28 robos, 401 hurtos y 380 hurtos agravados. A nivel general, los datos de la Fiscalía colocan a Itapúa como el quinto territorio con más causas ingresadas de enero a abril del 2026, con 5.674 carpetas.