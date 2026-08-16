Cinco fallecidos y siete heridos tras violento choque en Pedrozo

Un camión volquete que transportaba ladrillos habría quedado sin frenos y embistió a varios vehículos que se encontraban detenidos ante un semáforo en rojo.

El siniestro se registró cuando un camión volquete Scania, que circulaba en dirección Este-Oeste, atravesó la zona de la rampa de frenado. De acuerdo con el informe policial, el conductor manifestó que al pasar por el sector se percató de una falla en el sistema de frenos, por lo que ya no pudo detener la marcha del pesado vehículo.

El vehículo de gran porte continuó su recorrido y terminó impactando contra varios automóviles que estaban detenidos ante el semáforo. Como consecuencia del fuerte choque, uno de los vehículos quedó completamente destrozado e incendiado, con personas atrapadas en su interior.

Lea más: Grave accidente en Pedrozo: fiscala menciona que lo investigarán como homicidio culposo

Inicialmente, el informe policial reportó cuatro fallecidos. Posteriormente, el comisario Celso Zelaya confirmó que la cifra ascendió a cinco víctimas fatales. La quinta víctima fatal fue identificada como María Concepción Domínguez Fernández, de 58 años, quien viajaba como acompañante en el automóvil Renault Megane II.

Domínguez Fernández había resultado herida durante el accidente y fue trasladada a un centro asistencial, donde, debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica. Sin embargo, no logró superar el procedimiento y posteriormente se confirmó su fallecimiento, convirtiéndose en la quinta víctima fatal del siniestro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los otros cuatro fallecidos eran ocupantes del vehículo que quedó destruido e incendiado aún no fueron identificados oficialmente. Se aguarda la intervención del médico forense para realizar los procedimientos correspondientes que ayuden a individualizar los cuerpos.

Siete personas resultaron heridas

Entre los heridos se encuentra Víctor Raúl Delacruz (48), conductor del camión volquete Scania, quien sufrió lesiones leves y quedó aprehendido a disposición del Ministerio Público. Se le practicó la prueba de alcotest, que arrojó resultado negativo, con 0,000 mg/l.

También resultaron heridos los ocupantes de los demás vehículos involucrados. En el automóvil Renault Megane II fueron asistidos Virginio Sánchez Gotia (45) y Yamila González Chena (26). Además, dos menores de edad, uno de 5 años y otro de 3 años, de sexo femenino, fueron trasladados e internados en el área de urgencias pediátricas de Itauguá.

En otro de los vehículos, un Toyota Noah, resultaron lesionadas Cintia Carolina Franco Gutiérrez, quien iba al mando del rodado, y María Lucila Gutiérrez de Franco.

Los lesionados fueron auxiliados por bomberos voluntarios y trasladados a distintos centros asistenciales para recibir atención médica. De acuerdo con el reporte policial, se encuentran estables.

Bomberos voluntarios de San Bernardino, Ypacaraí y Capiatá acudieron al lugar para realizar las tareas de asistencia, rescate y seguridad, debido a la magnitud del impacto y al incendio registrado en uno de los vehículos.

Antecedentes

El hecho recuerda a otro accidente registrado en setiembre de 2024, cuando un camión transganado sufrió una falla en los frenos y terminó impactando contra varios vehículos. Aquel episodio dejó seis personas fallecidas, además de varios heridos y cuantiosos daños materiales.