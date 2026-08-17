Investigan raro crimen en una plaza del barrio Jara de Asunción

Testigos del caso relataron que la víctima, Vladimir Espínola Vallejos (45), y otros amigos del barrio estaban tomando tereré en el sitio, cuando repentinamente fueron rodeados por cinco hombres, que se movilizaron a bordo de un automóvil y una motocicleta.

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Los tres amigos que estaban tomando tereré fueron reducidos a punta de armas y luego revisados uno a uno para ver si alguno de ellos portaba algún tipo de armas. Cuando los desconocidos le estaban cateando a Vladimir. otro del grupo gritó a sus cómplices “ese no es”.

Pero aparentemente Vladimir intentó aprovechar el descuido del hombre que lo estaba sujetando para forcejear con él. En ese momento se escuchó la detonación de un disparo, presumiblemente de un revólver calibre 22.

Malherido, Vladimir cayó al piso, mientras los cinco desconocidos escaparon del sitio a bordo del auto y de la motocicleta.

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La víctima contaba con antecedentes penales uno por supuesto incumplimiento del deber legal alimentario y otro por presuntamente no pagar por resarcimiento por daño en accidente de tránsito. Aparentemente los cinco hombres que perpetraron el crimen estaban buscando a alguien, presumiblemente a un ladrón domiciliario.

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Con las declaraciones de los testigos se presume que los desconocidos mataron accidentalmente al hombre en medio de un forcejeo y que el arma utilizada fue un revólver calibre 22.

Los agentes de Homicidios también recogieron imágenes de circuitos cerrados de la zona, para buscar la dirección hacia donde escaparon los presuntos autores del crimen. Asimismo, los uniformados también buscan confirmar la matrícula de los vehículos que utilizaron en la ocasión.