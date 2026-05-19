Detienen en el Hospital Psiquiátrico a sospechoso de un crimen en el barrio San Pablo

El detenido en el Hospital Psiquiátrico por el crimen ocurrido el sábado último en el barrio San Pablo es Lucas Alcides Giménez Vargas (30), con antecedentes por apropiación y según sus familiares es un antiguo paciente del citado nosocomio debido a que sufre algunos trastornos mentales.

El sospechoso presentaba una reciente y profunda herida en la mano lado derecho. Aparentemente durante el ataque con puñal lanzado sobre su ocasional rival, el arma que empuñaba se le resbaló y le causó la herida cortante, señalaron los investigadores.

De las investigaciones efectuadas por efectivos de la comisaría 16° de Asunción se pudo averiguar que Lucas y su vecino Antonio estaban enemistados debido a que ambos estaban cortejando a la misma mujer.

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Aparentemente, Lucas se puso muy nervioso al saber que otro hombre estaba cortejando a la misma mujer a la que él había declarado sus sentimientos y en las últimas semanas fue visto con un arma blanca en la cintura, según indicaron fuentes policiales.

Crimen en el barrio San Pablo

En la noche del sábado, poco después de las 19:00, Antonio sacó una mesa y una silla a la vereda de la casa donde estaba viviendo, en la calle Ysapy casi Mburucuya, en el barrio San Pablo de la capital del país para disfrutar de una cerveza.

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Supuestamente Lucas se percató de esto y aprovechó el momento para atacar por la espalda a Antonio a quien aplicó una herida en la zona del hombro.

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La víctima logró levantarse y correr unos metros, pero fue nuevamente alcanzado por su rival, quien nuevamente le aplicó otras tres heridas. El presunto autor escapó del sitio, en tanto que la víctima corrió nuevamente unos metros y finalmente cayó muerto.

Al mediodía de hoy, agentes de la comisaría 16° de Asunción fueron alertados de que Lucas fue internado el lunes último en el Hospital Psiquiátrico y sus propios allegados señalaron que el paciente tuvo una pelea este fin de semana en el barrio San Pablo y que su rival terminó muerto a puñaladas.

Los uniformados llegaron hasta el centro asistencial, donde confirmaron la información y procedieron a la detención del sospechoso, quien ahora ya fue puesto a cargo del Ministerio Público.