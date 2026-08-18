Dos peatones septuagenarios mueren atropellados en menos de 24 horas en Bella Vista

Un accidente de tránsito tuvo lugar la noche de este lunes a las 19:00 sobre la calle Erdman Fischer, en el barrio Obrero del distrito de Bella Vista, en Itapúa. Un peatón fue arrollado por un rodado tipo Toyota Ractic (2006) de color gris, con matrícula AAEM 764.

La víctima falleció en el lugar y fue identificada como Juan Ramón Rotela Aranda (72). El cuerpo fue levantado y llevado hasta la morgue judicial para determinar la posible causa del fallecimiento.

La conductora del rodado, Liliana Lorenza Acevedo (45), relató a los intervinientes de la Comisaría 14ª de la zona que ese sector es una zona oscura y no visualizó al septuagenario, quien caminaba por en medio del camino. Presumen que el impacto provocó una caída abrupta y fue lo que causó el fallecimiento.

La mujer fue sometida al alcotest, con resultado negativo, según los intervinientes. La misma quedó a disposición del Ministerio Público, que aguarda los resultados de la autopsia para determinar una eventual imputación por homicidio culposo.

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Segundo caso en 24 horas

El domingo, cerca de las 20:30, ocurrió un caso similar en el distrito de Bella Vista, pero en la zona de la compañía Vacay, km 32. Un septuagenario identificado como Armando Ozuna (78) murió atropellado en un camino vecinal.

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En esta ocasión fue embestido por una motocicleta tipo Star CG 150CC de color azul, sin matrícula, que estaba al mando de un menor de 17 años, oriundo del distrito de Obligado.

En menos de 24 horas ocurrió otro siniestro vial que terminó en la muerte de otro septuagenario. El jefe de la principal comisaría del distrito, subcomisario Edgar Britos, manifestó que la particular situación es bastante lamentable e instó a los conductores a movilizarse con precaución por los caminos vecinales del distrito.

Detalló además que los casos fueron remitidos a la Unidad Penal de la Zonal de Colonias Unidas del Ministerio Público, mientras que personal técnico releva los datos de los procedimientos.