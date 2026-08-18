FTC Sur captura a presunto narcotraficante en Yatytay

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Sur desarrolló un operativo de allanamiento en el marco de la búsqueda de un presunto narcotraficante de alto perfil en el distrito de Yatytay. La incursión concluyó con la detención de Carlos Vigo Delvalle (48).

El detenido es investigado por presunto tráfico internacional de drogas y asociación criminal. Además, cuenta con una orden de captura internacional, requerido en Argentina por tráfico de estupefacientes.

La incursión se desarrolló encabezada por el agente fiscal de la Unidad Penal Nº 2 Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Enrique Fornerón. El allanamiento se desarrolló la tarde de este martes 18 de agosto en la compañía Bonanza Tercera Línea del distrito.

Preliminarmente, se incautó una motocicleta y el aparato celular de Vigo Delvalle. Los intervinientes confirmaron que se trata de un fugitivo de alto perfil buscado por varias instancias investigativas.

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Avistamiento en la zona

El pasado 8 de mayo, agentes de la Comisaría 18ª de Yatytay informaron sobre el avistamiento del presunto narco Carlos Vigo en la zona céntrica del distrito, en una camioneta.

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Posteriormente, al tratar de identificarlo, se inició una intensa persecución que causó pánico en la comunidad, según describieron lugareños. En ese episodio el presunto criminal terminó escapando, según el reporte policial.

Su captura en la zona se habría concretado a raíz de un trabajo de Inteligencia Militar, y el operativo fue ejecutado por la FTC Sur, cuyos integrantes solicitaron la intervención del agente fiscal especializado para el allanamiento.

El mismo será procesado en principio con fines de extradición, debido a que cuenta con dos notificaciones rojas, requerido por la justicia argentina.