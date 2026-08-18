Investigan extraño homicidio de agricultor en General Artigas

Agentes de la Comisaría 8ª de General Artigas confirmaron el fallecimiento de Miguel Ángel Rodríguez Benítez (43), en el Hospital General de Itapúa (HGI), la noche de este lunes 17 de agosto, cerca de las 21:00 aproximadamente. La causa de muerte fue un “shock hipovolémico” producido por traumatismo de tórax ocasionado por heridas ocasionadas por disparos de arma de fuego.

Los intervinientes manifestaron que tomaron conocimiento del hecho la noche del domingo 16 de agosto, sobre la llegada de un hombre con impactos de bala hasta el Centro de Salud de General Artigas. Al llegar al sitio, conversaron con la víctima, quien refirió que no pudo ver a los atacantes.

El hombre recibió cinco disparos, tres por la espalda, uno en el brazo y otro en el tórax. Habría sido auxiliado por familiares hasta el centro asistencial, desde donde lo derivaron al HGI.

Los intervinientes inspeccionaron el lugar del ataque, donde hallaron sangre, además de dos vainas servidas y percutidas calibre 9 mm. El caso fue remitido al agente fiscal de la Unidad Penal Nº 2 de la zonal de San Pedro del Paraná, Rolando Ortega.

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Extraño episodio

El informe policial que recabó la declaración del ahora fallecido refiere que el mismo salía de un encuentro deportivo, con destino a su casa. En un camino vecinal de la compañía San Blas, mientras iba a bordo de su motocicleta, fue interceptado por dos personas, a bordo de otra moto, quienes, sin mediar palabras, le dispararon.

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Detalló a los intervinientes que no conocía a los atacantes. También refirió no tener problemas con nadie y que en la cancha no tuvo ningún altercado.

El tipo de ataque sugiere un caso de ajuste de cuentas, a pesar de que la víctima no registra antecedentes. No descartan que el hecho pueda estar relacionado al submundo criminal, pero el caso continuará en investigación, indicaron los intervinientes.