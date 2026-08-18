Nombran a nuevo jefe del Departamento contra el Tráfico de Armas de la Policía

Mediante un comunicado oficial que se hizo público, la Policía Nacional dio a conocer el nombramiento del comisario Pedro Lesme como nuevo jefe del Departamento Contra el Tráfico de Armas.

Aclararon que su nombramiento al frente del departamento, no perjudica sus funciones actuales como jefe de gabinete del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional.

Agregan que la medida se fundamenta en que el Departamento Contra el Tráfico de Armas, desde sus inicios, intervino de manera integral en hechos punibles relacionados con redes delictivas vinculadas al comercio, desvío y contrabando ilegal de armamentos y municiones, razón por la cual consideran necesario fortalecer su estructura y capacidad operativa.

“Se desmiente categóricamente cualquier versión sobre la supresión o eliminación del Departamento Contra el Tráfico de Armas, aclarando que la decisión adoptada responde a un proceso administrativo orientado a mejorar la eficacia institucional”, explican en el comunicado respecto a publicaciones en algunos medios de comunicación sobre el hecho.

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Además, Pedro Lesme es conocido por ser el autor del libro “Código del Crimen – Proyecto Paraguay del Primer Comando de la Capital (PCC)”, que describe el estudio sobre el grupo criminal en nuestro país.

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Último procedimiento de la unidad

El 28 de julio último la Policía Nacional encontró 450 paquetes de cocaína tipo crack que estaban ocultos con sistema un de doble fondo ubicado en la parte posterior de la carreta de un camión de gran porte en Villa Hayes.

El comisario Juan Monges, entonces jefe del Departamento Contra el Tráfico de Armas de la Policía Nacional, precisó que fue la primera vez que él observó en el país el uso de dos “rieles” de seis metros para esconder la droga, aunque este método sí se daría en otros países de la región.

Asimismo, reveló que mediante trabajos de inteligencia se tenían sospechas de que “se traficaban armas” con ese vehículo, aunque en ningún momento se había descartado la posibilidad de que también se traficaran estupefacientes.

Al momento de recibir información sobre el camión en tránsito, el operativo se trasladó hasta Pozo Colorado y tras un seguimiento, se lo interceptó 400 metros antes de llegar al puente Remanso.

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450 paquetes de cocaína incautados

En total fueron 450 paquetes de “cocaína tipo crack” de un kilogramo cada uno y de esta cantidad, las dosis totales ascenderían a 2.700.000 listas para la comercialización, dosificación y consumo, según el Monges.

En el camión iban dos hermanos, Jonathan Nicolás y Jorge Antonio Villalba, quienes declararon a las autoridades que habían llevado cemento al Chaco y desconocían el cargamento ilícito.

Además, como propietaria del camión figura una mujer cuya identidad no fue compartida. Tras la búsqueda y verificaciones, la Policía tampoco encontró armas dentro del camión.