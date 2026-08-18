PJC: Avanza juicio contra exintendente de Zanja Pytã vinculado a tráfico de drogas

Con la presentación de pruebas testificales, periciales y de inteligencia de la Senad, prosiguió este martes el juicio oral y público en el que el acusado es Manuel Ramão Velázquez Marín (ANR), exintendente de Zanja Pytã (2015-2021).

El exjefe comunal de la mencionada ciudad amambaiense está acusado por tenencia sin autorización de drogas (art. 27 de la Ley Nº 1.340/88) y se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, según la fiscala del caso, Rossana Coronel.

“El Ministerio Público tiene todas las pruebas para sostener la acusación en contra del enjuiciado”, dijo Coronel, quien se desempeña como fiscala antidrogas de Amambay.

Sentencia sería emitida a fines de este mes

De acuerdo con las manifestaciones de la fiscala Rossana Coronel, el juicio proseguirá el próximo 27 de agosto con la declaración de más testigos y del acusado, si así lo desea, además de la presentación de los alegatos finales de las partes.

Ese mismo día, el Tribunal integrado por los jueces Mario Peralta, como presidente, Librada Peralta y Marcelina Quintana, emitiría una sentencia y se conocería la suerte del político colorado supuestamente vinculado al tráfico de drogas.

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Los antecedentes del caso

En el año 2022, el hallazgo de casi 400 kilos de marihuana, armas, municiones y un vehículo acondicionado con doble fondo para el transporte de sustancias ilícitas, en un inmueble supuestamente propiedad del hoy acusado, condujo a los investigadores hasta Velázquez.

Meses después, ese mismo año, tras un trabajo de inteligencia, los agentes de la Senad informaron que dieron con el paradero del político y confirmaron su captura.

Sin embargo, el político colorado duró poco tiempo en prisión, ya que el 27 de enero del 2023, dos meses después de su captura, fue beneficiado con arresto domiciliario y desde entonces responde al proceso con la medida menos gravosa.

El acusado negó en todo momento ser responsable de la carga decomisada y se declaró inocente de lo que se atribuye.

Manuel Ramão Velázquez Marín (ANR) fue concejal departamental de Amambay (2003-2008), concejal municipal de Pedro Juan Caballero (2010-2014) e intendente de Zanja Pytã (elevada a distrito en 2011), durante el periodo 2015-2021.

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En el año 2022, Velázquez Marín volvió a anunciar su postulación para ser concejal departamental de Amambay (2023-2028), pero ya estaba en la mira de los investigadores de la Senad, que finalmente lo capturaron en la recta final de ese año.