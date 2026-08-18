Vídeo: muestran imágenes de presuntos integrantes del clan de “Macho”

En el video difundido por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se observa a cuatro presuntos integrantes del clan “Macho” circulando en una camioneta que, si bien no es lujosa, tiene un alto valor. Los hombres portaban armas cortas y largas y, además, tenían bebidas alcohólicas.

El material es un video editado al estilo de las redes sociales, con imágenes acompañadas por una canción de fondo y sin el audio original de la grabación.

La canción utilizada en el video editado es “Somos de Zona”, del artista urbano Ksquette el Problema. La letra representa, según el contenido difundido, un estilo de vida asociado a la calle y al “maleanteo”, con referencias a códigos, actitudes y comportamientos vinculados al mundo delictivo.

Lea más: “Redención”: enfrentamiento deja dos abatidos del grupo de Macho en Canindeyú

Clan “Macho”: sensación de poder e impunidad

Para la Secretaría Antidrogas estas imágenes forman parte de una estrategia de una proyección de poder e impunidad que los presuntos integrantes de la estructura criminal buscan instalar ante la sociedad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No se trata solamente de una ostentación de poder de fuego: también buscan proyectar una imagen de poder, intimidación e impunidad, intentando instalar en la sociedad la idea de que se creen intocables”, resaltó.

La Senad agregó que esta conducta responde a una “lógica de comunicación criminal”, similar a la utilizada por grandes organizaciones del crimen organizado en otros países.

Según explicó la institución antidrogas, esta práctica consiste en “exhibir su capacidad armada como mecanismo de intimidación y control territorial”.

Lea más: Los inicios de “Macho” en el narcotráfico y los de su “heredero”

Importancia de difundir las imágenes

La Secretaría Nacional Antidrogas manifestó que la socialización de las imágenes resulta “importante” para que la ciudadanía dimensione contra qué tipo de estructuras criminales deben enfrentarse las autoridades.

Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”, es señalado por las autoridades como líder de una organización criminal dedicada, principalmente, al narcotráfico entre los departamentos de Canindeyú y Caazapá.