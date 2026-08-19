Crimen en Ñemby: se entregó joven buscado por asalto fatal

El crimen que conmocionó la ciudad de Ñemby se registró poco antes de las 05:00 del lunes 2 de marzo del corriente año, durante un asalto ocurrido en el barrio La Lomita de la mencionada ciudad y resultó víctima fatal Juan Carlos Spaini Vernal.

Spaini se dirigía a su lugar de trabajo a bordo de una motocicleta, pero en el momento que llegó a la intersección de las calles 11 de Septiembre y Primera, se detuvo bruscamente al ver a dos motochorros en acción.

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El la ocasión, dos jóvenes interceptaron a una mujer y a punta de arma la despojaron de una motocicleta Kenton LTD modelo 2025.

Intervino en defensa de víctima de asalto y fue baleado por motochorros

Tras reponerse del susto, Spaini intentó auxiliar a la mujer y tratar de espantar a los motochorros que la tenían reducida a punta de una pistola calibre 22 mm.

Pero la reacción de los criminales fue brutal: el que iba de acompañante disparó tres tiros contra Spaini, quien cayó muerto en el sitio.

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Ls delincuentes escaparon del sitio con la motocicleta de la mujer.

Gracias a las versiones de testigos e imágenes de circuitos cerrados recogidos de la zona, los efectivos del departamento Especializado en Investigación de Homicidios lograron identificar a los presuntos criminales,

El que iba al mando de la moto fue individualizado como Adán Patricio Ortellado González, quien fue detenido en la mañana del martes 6 de mayo pasado.

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Asimismo, el supuesto autor de los disparos fue identificado como Andrés Jesús López Cabrera, de 20 años, quien quedó detenido esta mañana, tras presentarse con su abogado en la Fiscalía de la ciudad de Ñemby.

Policía investiga participación de sospechosos en otros casos

De acuerdo con datos proveídos por los agentes del departamento de Homicidios, ambos sospechosos ahora capturados presuntamente formaban parte de una banda dedicada a la distribución de drogas, crack, cocaína y marihuana en la zona de Ypané.

Supuestamente, estos criminales también robaban motocicletas que luego eran utilizadas para la distribución de las drogas con el sistema delivery. Los oficiales confirmaron además que ambos habría estado involucrados en el asesinato a tiros del Alfonso Méndez Piñanez (80), ocurrido el 13 de abril último en una vivienda del barrio Virgen de Fátima de la ciudad de Ypané.

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Según la Policía el objetivo de los criminales era el nieto del anciano identificado como Carlos Manuel Genes Méndez (23), quien en el momento del hecho no se encontraba en la casa. Pero cuando Alfonso escuchó que había intrusos en la propiedad se levantó para tratar de ahuyentarlos y fue ultimado a tiros.

Seguidilla de allanamientos

Desde ese momento, los agentes del departamento de Homicidios comenzaron a allanar todos los lugares posibles donde podían estar escondidos ambos sospechosos, la casa de los padres, la vivienda de los hermanos, parientes lejanos y hasta los amigos.

Finalmente ya no tuvieron cabida en ningún lugar, ni fueron bienvenidos entre los propios maleantes de la zona de Ypané, por lo que se entregó primero Adán Patricio y ahora Andrés Jesús.