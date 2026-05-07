Imputan a dos jóvenes por el asesinato de un abuelo en Ypané

Tres jóvenes vinculados al asesinato a tiros de Alfonso Méndez Piñanez, de 80 años, fueron detenidos el martes como sospechosos. Los mismos fueron identificados como Alexis Manuel López Valdez (23), Francisco Javier Martínez Rojas (39), de quienes se incautaron teléfonos celulares y Fredy David Barrios, de 29 años, en cuyo poder fue encontrada una pistola calibre 9mm, más dinero en efectivo.

El hecho se registró en la madrugada del lunes 13 de abril pasado en Ypané. Los detenidos fuereon encontrados en allanamientos simultáneos.

La fiscala Blanca Rosa Aquino, titular de la Unidad Penal N.° 3 de la Fiscalía Zonal de J. Augusto Saldívar, imputó a los jóvenes de 23 y 29 años de edad, por la presunta comisión de los hechos punibles de robo agravado y robo con resultado de muerte.

Otros prófugos que son invetigados en el marco del hecho son Víctor Ramón Ayala Burgos (24), Yamil Alexander Benítez Rodríguez (36), Narciso Tadeo Benítez Rodríguez (28) y Víctor Simón Ocampos González (26).

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Asesinato de abuelo en Ypané

De acuerdo con el relato de los investigadores, existen fundadas sospechas que el crimen de Alfonzo Méndez Piñánez está muy vinculado con una esquema de distribución de drogas que opera en el centro de la ciudad de Ypané y los barrios periféricos.

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El anciano vivía en la casa del barrio Fátima con un nieto identificado como Carlos Manuel Genes Méndez (23) y según las sospechas de los uniformados éste joven aparentemente fue el objetivo de los desconocidos, quienes irrumpieron en la propiedad.

Sin embargo, segundos antes de la llegada de los criminales, Carlos Manuel salió de la casa y se dirigió a un supermercado que atiende las 24 horas en busca de comida.

Siempre según el relato policial, el grupo de personas llegó al sitio a bordo de tres motocicletas. Dos de ellos permanecieron en la vía pública, otros dos en el acceso principal de la vivienda y el resto ingresó al inmueble.

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Asalto a abuelo y mujer embarazada

Una vez en el interior de la casa, los delincuentes se encontraron frente a frente con don Alfonso y una mujer que se encontraba con su hijo en brazos, a quienes asaltaron para después escapar del sitio con las pertenencias de ambos, entre ellas dinero en efectivo y un aparato celular.

Al retirarse del lugar, los supuestos autores efectuaron varios disparos de arma de fuego, de los cuales, uno de los proyectiles habría impactado en la región torácica de la víctima, provocándole la muerte. El tiro fue ejecutado con un revólver calibre 357, según la policía.

En la mañana del martes los investigadores ejecutaron los allanamientos en forma simultánea de siete propiedades en busca de los sospechosos, de los cuales solo tres fueron ubicados. La representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de los dos imputados, mientras que para el tercer procesado, investigado como presunto reducidor, requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.