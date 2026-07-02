Buscaban a un presunto asesino, pero encontraron US$ 50.000 en una propiedad de Ypané

Poco antes del amanecer de este jueves, efectivo de la mencionada unidad policial irrumpieron en dos propiedades de la ciudad de Ypané en busca de Andrés De Jesús López (20), sindicado como autor material del asesinato a tiros de Juan Carlos Spaini Vernal (55), registrado en la madrugada del 2 de marzo pasado en La Lomita de la ciudad de Ñemby.

Otro joven identificado como Alan Patricio Ortellado González (18), quien también era buscado por el mismo crimen, se entregó a las autoridades el pasado 6 de mayo y actualmente se encuentra procesado y recluido.

De acuerdo con datos proveídos por los investigadores, en la madrugada del 2 de marzo pasado, los dos jóvenes a bordo de una motocicleta interceptaron sobre la calle 11 de Setiembre y Primera a una mujer, a quien despojaron de un biciclo.

Spaini, quien presenció el asalto intentó defender a la víctima y los asaltantes le dispararon tres tiros con una pistola calibre 22. El herido cayó muerto en el sitio, mientras que sus atacantes escaparon del lugar.

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Agentes del departamento Especializado en Investigación de Homicidios lograron identificar a los presuntos asesinos, Ortellado era el que estaba al mando de la moto en que se movilizaban los delincuentes, mientras que De Jesús López fue el que disparó contra la víctima. Cuando el primero de ellos se presentó para darse por detenido, aparentemente confirmó los datos que manejaban los uniformados.

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También se supo que la moto que le robaron a la mujer fue desarmada y algunas de su partes fue utilizada para armar una nueva moto que luego fue utilizada para la distribución tipo delivery de estupefacientes.

El jefe de Homicidios, comisario Abel Cantero señaló que en estos cuatro meses de investigación se pudo juntar una gran cantidad de elementos y evidencias que hacen sospechar que los presuntos asesinos de Spaini son integrantes de una extensa red criminal, con base en la ciudad de Ypané.

La estructura criminal aparentemente está compuesta de una gran cantidad de jóvenes que se dedican principalmente a la distribución de drogas, principalmente cocaína en todas las localidades aledañas a bordo de motocicletas.

Supuestamente, estos mismos criminales fueron responsables del asesinato a tiros de Alfonzo Méndez Piñánez (80), registrado en la madrugada del 13 de abril pasado en el barrio Virgden de Fátima de la ciudad de Ypané.

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Según los investigadores, los criminales irrumpieron en la casa en busca del nuestro de la víctima identificado como Carlos Manuel Genes Mendez (23), quien en el momento del ataque no se encontraba en la casa.

Aparentemente cuando el octogenario se percató de la presencia de intrusos en la casa se levantó de la cama y los maleantes lo mataron a tiros, luego los uniformados señalaron que el ataque fue en marco de una guerra por el control de la venta de drogas en aquella localidad. Pero los familiares de la víctima denunciaron luego que se trató de un intento de asalto.

Estos mismos criminales aparecen vinculados con el asesinato de un bombero voluntario y guardia de seguridad privada identificado como Abel Antonio Duarte Núñez (21), registrado en la madrugada del 26 de abril, sobre una calle vecinal del barrio San Francisco de San Antonio, límite con la ciudad de Ñemby.

Abel Antonio, trabajaba como seguridad en un local nocturno de la zona y aparentemente colaboró con la incautación de drogas perteneciente a la banda, por lo que fue atacado a tiros a la salida de su trabajo.

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Ahora, los agentes de Homicidios lograron detectar que el prófugo De Jesús López estuvo en los últimos días en una casa ubicada en el asentamiento de San Valentín, que pertenece a una joven que sería la pareja del fugitivo. Este fue el primer lugar allanado, donde prácticamente no se encontró nada.

Supuestamente pasaba algunas noches en el sitio

El otro sitio, donde el buscado estaba pernoctando últimamente era una propiedad en el barrio Costa Alegre de la misma ciudad de Ypané. En este lugar tampoco estaba el sospechoso.

Pero durante la revisión efectuada por los agentes se encontraron la suma de US$ 50.000, armas de fuego de colección, balanzas de precisión, memorias de circuito cerrado y un gato hidráulico para 40 toneladas.

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Fuentes cercanas a los investigadores señalaron que los elementos que hacen sospechar que éste sería una de las bases de operaciones de la banda criminal y los elementos encontrados en sitio, podrían ayudar a ubicar las otras casa utilizadas para distribuir drogas en la misma zona de Ypané.