Motoasaltantes asesinan a un hombre que intentó proteger a víctima de asalto en Ñemby

Juan Carlos Spaini Bernal, de 55 años, fue asesinado a tiros por motoasaltantes en Ñemby.

De acuerdo al informe que brindó el comisario Alcides Torres, jefe de la Comisaría 55 de Ñemby, Spaini intervino ante el asalto a una mujer, a quien le robaron la motocicleta.

“La víctima fatal se quedó en el lugar como para ayudarle, auxiliarle, decirles a los malvivientes que le dejen a la señora. Ahí uno de ellos dijo: ‘Bueno, disparale, disparale’. Escuchó después los estallidos de armas de fuego, a metros de lugar cayó esta persona de sexo masculino, de nombre Juan Carlos Spaini, de 55 años de edad”, detalló el jefe policial.

El hecho ocurrió en la calle 11 de Septiembre y Primera, del barrio La Lomita de Ñemby.

Lea más: Inseguridad sin freno en Alto Paraná: falsos policías interceptan a cambista al salir de su casa

Víctima fatal de motoasaltantes

Agentes de Criminalística acudieron al lugar, donde encontraron tres vainas de bala percutidas calibre 22.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los asaltantes se llevaron la moto de la mujer, de la marca Kenton, modelo LTD, año 2025, color gris. La moto de la víctima fatal quedó en el lugar.

Según dijo la mujer, no conocía a la víctima fatal, por lo que se presume que coincidieron en el trayecto, hasta el punto donde fue interceptada por los motoasaltantes.