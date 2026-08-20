Detectan intento de emisión irregular de cédula a brasileño con orden de captura

La Policía Nacional detectó y frenó la expedición irregular de una cédula de identidad paraguaya a un ciudadano de nacionalidad brasileña que contaba con antecedentes penales y una orden de detención en su país de origen.

El comisario Hugo Díaz, titular de la Dirección Científica y Técnica de la institución, explicó que tras recibir la alerta sobre la tramitación del documento, se activaron los protocolos correspondientes de recolección de información e intervención del sistema informático.

“Una vez que ha llegado a conocimiento nuestro, lógicamente que se ha activado el protocolo correspondiente para estos casos, el cual es recabar la mayor información posible acerca de la expedición de esta documentación o no (...) Se ha establecido de que este documento se había procedido a realizar los trámites correspondientes, pero como se tuvo la información de antemano, se pudo evitar la entrega de este documento”, señaló el jefe policial.

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Intento recurrente y trazabilidad del sistema

Según detalló Díaz, el extranjero ya había solicitado el documento el año pasado. En aquella ocasión, la solicitud fue rechazada debido a los reportes cruzados con el Departamento de Inteligencia y las autoridades del país vecino. Sin embargo, el pasado viernes el sistema registró sorpresivamente una nueva habilitación.

“El año pasado, como Inteligencia pasó la información de que esta persona contaba con antecedentes, no se emitió la cédula. Y resúltase que este viernes último, sorpresivamente, se dio la habilitación a través del sistema”, precisó el comisario y añadió que la situación de la persona era aún más grave en esta oportunidad.

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“Fuera de los antecedentes que el año pasado tenía esta persona, en junio de este año salió una orden de detención en contra de la misma. Entonces, con mayor razón, no se pudo haber autorizado la fabricación de esta cédula”, dijo en entrevista con la 1020 AM.

Gracias a los registros del sistema informático, la institución logró identificar de manera directa al funcionario policial que autorizó el trámite de forma irregular.

“Aun así, igual se dio la habilitación correspondiente y a través del sistema nosotros podemos saber, indefectiblemente, quién fue la persona o el personal que dio esa autorización. Tenemos ya esos datos”, aseveró Díaz.

Como medida inmediata, se dispuso el traslado del uniformado investigado y su puesta a disposición de la Dirección General de Investigación Criminal, además de solicitar la apertura de un sumario administrativo ante la Dirección General de Asuntos Internos.

Respecto a los trámites para extranjeros, el comisario recordó que los ciudadanos de otros países deben cumplir previamente con las exigencias de la Dirección Nacional de Migraciones, como el carné de radicación o permanencia, antes de ser aptos para solicitar el documento de identidad nacional.

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