Los diez requisitos para la cédula de identidad paraguaya de extranjeros

Mediante la Resolución 717/2026 de la Comandancia de la Policía Nacional, la institución dio a conocer el listado de los diez requisitos claves para que los extranjeros radicados en nuestro país puedan tramitar sus cédulas de identidad paraguaya.

Según el documento, el trámite corresponde a quienes hagan la cédula por primera vez, para los extranjeros que tengan tanto radicación permanente como temporal.

Esto se da en el marco de un incremento del 64% en las solicitudes de residencia durante 2025 por parte de extranjeros, según registros de la Dirección Nacional de Migraciones.

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Requisitos para cédulas paraguayas de extranjeros

Según indica el documento emitido por la Policía Nacional, estos son los requisitos que los extranjeros que quieran obtener sus cédulas de identidad paraguaya deben presentar ante el Departamento de Identificaciones para sus trámites:

Certificado de Radicación Permanente o Temporal original, otorgado por la Dirección General de Migraciones. Fotocopia del Carnet Admisión Permanente autenticada por Escribano Público, otorgado por la Dirección General de Migraciones. (Eligio Ayala y Caballero). Fotocopia del Documento de identidad vigente del país de origen, con visa del Ministerio de Relaciones Exteriores, en los casos en que se requiera este requisito, autenticada por Escribano Público, (Cédula de identidad para los países del Mercosur). Certificado de Nacimiento original, visado por el Consulado Paraguayo en el país de origen y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay. (14 de mayo e/ palma y estrella), o si corresponde con sellos de la apostilla de La Haya. Estado Civil: Original del Certificado de Vida y Residencia, expedido por la Comisaría jurisdiccional de su domicilio, certificado por el Dpto. de Personal (India Juliana y Toreani Viera TEL: 611532) y Ayudantía de la Comandancia de la Policía Nacional (Avda. Stella Maris e/ Tte. Cesar Díaz Pefaur) o expedido por el Juzgado de Paz Jurisdiccional correspondiente a su domicilio. Original del Certificado de Antecedentes Penales, del país de origen (14 años en adelante), visado por el Consulado Paraguayo del país de origen y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. o si corresponde con sellos de la apostilla de La Haya. Original del Informe de Antecedentes Penales expedido por el Departamento de Interpol (Cnel. Gracia y Tte. Rody), certificado por el Dpto. de Personal (India Juliana y Toreani Viera TEL: 611532) y Ayudantía de la Comandancia de la Policía Nacional, para personas de 14 años en adelante. Original Certificado de Antecedentes a Extranjeros, expedido por el Departamento de Informática de la Policía Nacional, para personas de 14 años en adelante. Fotocopia autenticada por Escribano Público del Carnet de Registro Extranjero, que se expide de la oficina ubicada en la calle Guillermo Arias casi Tenitente Rodi de Asunción, al costado de la Comisaría Primera del barrio Sajonia, Asunción; en el subsuelo de la sede de Interpol Paraguay.

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Traducciones de los documentos

Aclaran desde la institución que todos los documentos deben estar traducidos por un traductor público matriculado por la Corte Suprema de Justicia si no es de habla hispana, con excepción de los documentos que están en el idioma portugués.

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En los casos donde se piden fotocopias autenticadas, de igual forma se deben portar los documentos originales para la verificación.

Las fotocopias deben estar en hojas sin cortar y todas autenticadas por escribano público.

Insisten en que las cédulas de identidad pueden ser retiradas solo por el titular del documento en las diferentes sedes del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Para mayor información, dieron a conocer los contactos del teléfono corporativo (0976) 201 058, de Interpol Paraguay que es el 021 422 426/7 o de la Dirección Nacional de Migraciones que es el 021 446 066/7.