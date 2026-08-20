Sobreviviente del trágico accidente en cruce de Pedrozo relata su testimonio

En el fatal accidente que ocurrió en el semáforo del cruce del kilometro 47 de la ruta PY02, en la compañía Pedrozo, Ypacaraí, fallecieron los cuatro miembros de una familia que iban en un auto y otras dos personas que iban en otro de los vehículos impactados por el camión que perdió los frenos.

En uno de los vehículos iban Virginio Sánchez - más conocido como Pasan - con su mamá, María Concepción Dominguez, quienes fallecieron, junto a Yamila González y sus hijos de 8 y 4 años, quienes sobrevivieron.

Hoy Yamila recibió el alta médica y contó lo que pasó ese sábado: estaban volviendo de Ciudad del Este, tras viajar para ver una vivienda que querían comprar para mudarse. Como Virginio estaba cansado, le dijo para quedarse a ver una camioneta que un tío suyo estaba vendiendo.

“Yo le dije: ‘Vamos a quedarnos un rato a ver la camioneta de mi tío para comprar’, y me dijo: ‘No, vamos nomás ya, porque ya me quiero bañar’. y yo le dije: ‘Igual nomás’, ‘No, tu tía nos va a retar’, me dijo así, le dije yo si es que nos quedamos acá en la casa de nuestra tía. Si es que nos quedábamos acá no nos iba a pasar lo que nos pasó. Para mí que ya era su día, Dios para mí que ya le llamó ya y por eso nomás que tanto se quería ir él nomás ya para casa y nos pasó eso”, relató.

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“Senti nomás ya el impacto”

Detalló que previo al choque, se estaban riendo y avisó que iba a recostarse para dormir en el asiento de atrás, con sus dos hijos. Fue en el momento de cerrar sus ojos que sintió el impacto del choque, momento en el que se agarraron fuerte entre ella y su hijo que estaba recostado por ella, mientras que su hija tuvo varias heridas en su rostro.

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Precisó que fue lo último que recuerda, ya que después despertó en el hospital, donde le hicieron reanimación, por lo que también posteriormento registró moretones en el pecho, una contunción pulmonar y una costilla rota, además de una importante herida en su pierna.

Consideró que sobrevivió de milagro, ya que antes de salir le rezó a una estampita del Divino Niño Jesús. “Yo siempre rezo. Yo, justamente cuando nosotros nos quedamos a cenar, yo he visto una estampita de Divino Niño Jesús y me fui y le recé, y le tiré un beso ahí, y me subí en el auto y después sí que justo mi hijastro me dijo: ‘¿Qué pico te va a escuchar él?’, ‘claro que él le escucha,’ le dije, y yo me reí nomás de él y así yo le recé, y le tiré un beso así y me me subí en el auto, y así pasó”, detalló.

Agregó que además de sacar el semáforo, también se debe agrandar la ruta para que los camiones puedan pasar por un lado y los autos chicos aparte, ya que como está diseñada la ruta, siempre habrán muertes por accidentes de tránsito.

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“No sé cómo contarle a mi hijo y a mi hija”

Lamentó que apenas pudo ver a su pareja en el funeral, ya que recién pudo verlo tras salir del hospital, pero logró despedirse. Dijo que todos los días reza y pide a Dios que le dé fuerza y para poder trabajar para sus hijos.

“Ahora no sé cómo contarle a mi hijo y a mi hija, porque demasiado le quiere mi hijo. Yo no sé cómo contarle a mi hijo que él ya no está y a mi bebé también. No sé la verdad cómo contarle y cómo decirle que ya no está más, ya no va a pasar con nosotros”, dijo entre sollozos, la voz quebrada y notoriamente sentida.

Criticó a las autoridades por haber dejando la obra a medias, además de afirmar que alguien debe hacerse responsable por el hecho y que ahora es muy tarde, porque ya murieron seis personas.

Inocencia, la madre de Yamila, tuvo que viajar desde el este del país hasta el Hospital Nacional, donde fue ingresada su hija. Debido a la distancia y a la falta de recursos, ya que son personas trabajadoras y humildes, recién el lunes a la noche pudo acudir hasta el centro asistencial al que logró llegar gracias a los aportes que la comisión vecinal de Pedrozo se encargó de realizar y transferirle para que pueda ir hasta donde estaba su hija.

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“Yo dependía de ellos, porque ellos me mantenían allá y hace 22 días más o menos que el viento llevó casi todo mi techo. Y yo le dije, le llamé a Pasan y le digo: ‘Pasan, ¿sabés qué? Mi techo voló todo. Y mi luz también se cortó’, ‘No te vayas a preocupar, yo me voy a ir el sábado’ y después se fue él el sábado a la noche ya llegaron y ya el domingo amaneció y enseguida él ya se subió por el techo, me arregló todito. Era un señor muy guapo. Me arregló todito y le puso a los chicos calefón, todo. Me arregló la luz”, detalló.

Agregó que su hija se quedó sin ropa y que ahora deben buscar alguna forma de sobrevivir, ya que Pasan era el sustento de toda la familia, además de algunas actividades que hacían durante el día en el este del país, vendidendo desde verduras, hasta asaditos, además de que Yamila también, por recomendación del médico, deberá hacer un tratamiento psicológico y psiquiatríco por el trauma que le generó el accidente.