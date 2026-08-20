Piden el urgente arreglo del tramo Unión-Santaní tras un nuevo accidente fatal

El pedido de urgencia obedece a un episodio fatal ocurrido recientemente en ese trayecto, a consecuencia de las malas condiciones de la vía, que desde hace varios años se encuentra minada de profundos y peligrosos baches que ya ocasionaron varios accidentes de tránsito, algunos de ellos con resultado de personas fallecidas.

Según los afectados, el reclamo de mejoramiento de la carretera no es un tema nuevo para los habitantes del municipio, pero, llamativamente, las autoridades de turno nunca dieron una respuesta favorable al reclamo de la ciudadanía, que constantemente viene manifestando su preocupación por el peligro que representa para los conductores transitar por la zona.

Uno de los pobladores del lugar, el profesor Octavio Rodríguez, manifestó que ya realizaron numerosas diligencias en el Ministerio de Obras Públicas sobre el caso, con el objetivo de conseguir la reparación de la vía, consistentes en el recapado de las calzadas y la construcción de banquinas en ambos lados para ampliar la ruta y, de esa manera, brindar mayor seguridad a los conductores que transitan por el lugar.

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Aseveró que las malas condiciones del itinerario ya provocaron numerosos accidentes de tránsito, varios de ellos con derivación fatal, pero que, a pesar de todos esos sucesos, las autoridades de turno nunca respondieron al reclamo de una extensa población que vive en este sector del departamento de San Pedro.

Bache causó accidente fatal

Sobre el mismo caso, otro lugareño Francisco Fernández, se refirió a un reciente hecho de atropellamiento de una mujer que se movilizaba en una motocicleta, quien fue arrollada por un automóvil cuyo conductor intentó esquivar un profundo bache formado en la calzada, yendo a impactar contra la motociclista, quien falleció en el mismo lugar.

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Al respecto, agregó que este no es el primer caso de muerte que ocurre sobre este tramo, recordando que anteriormente ya sucedieron tres accidentes fatales, además de otros episodios en los que los protagonistas quedaron con graves secuelas físicas, lamentó.

Bacheos inservibles

En otro momento, comentó que durante todo este tiempo de reclamo, el MOPC habrá realizado unos cuatro bacheos de la referida ruta en los puntos más deteriorados, pero que esos trabajos prácticamente fueron inservibles, teniendo en cuenta que, con una pequeña lluvia, los improvisados parches se destruyen y las calzadas siguen con los mismos problemas de siempre, se quejó Fernández.

Intentamos contactar al director de Caminos Vecinales del MOPC, ing. Guido Benítez, pero el funcionario no respondió a nuestro mensaje, enviado a su número particular.